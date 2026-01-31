‏عراق لە پێشەنگ وڵاتەیل عەرەبییە وە گەشتوگوزار لە تورکیا

شەفەق نيوز- ئەنقەرە

‏وەزارەت رووشنهویری و گەشتوگوزار تورکیا، ئمڕوو شەممە، راگەیان عراق پلەی یەکەم وەدەسهاوردیە لە رووی شمارە گەشتیارەیل عەرەب لە مانگ کانوون یەکەم ساڵ گوزەشتە (٢٠٢٥).

‏ وەپای ئاماریگ وەزارەتەگە کە ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکردیە، عێراق لە پلەی یەکەم وڵاتەیل عەرەبی هاتگە و شمارەی گەشتیارەیلی لەو مانگە رەسیەس ئەرا ٧٤ هەزار و ٧ کەس، یەیش بەراورد وە هەمان ماوە لە ساڵ ٢٠٢٤ (٧٠ هەزار و ٧٥ گەشتیار) و ٢٠٢٣ (٦٤ هەزار و ١٨٥ گەشتیار)بوی.

‏ سعوودیە وە ٤٦ هەزار و ٤٥١ گەشتیار لە پلەی دویەم هاتگە، جەزائیر وە ٣٥ هەزار و ٦١٨ گەشتیار لە پلەی سێیەم، میسر وە ٢١ هەزار و ١٤٣ گەشتیار لە پلەی چوارەم، لوبنان وە ١٩ هەزار و ٦٠٥ گەشتیار لە پلەی پەنجەم و مەغریبیش وە ١٨ هەزار و ١٨ گەشتیار لە پلەی شەشەمدایە.

‏ هەمیش تونس وە ١٧ هەزار وە پلەی هەفتەم، لیبیا وە ١٦ هەزار و ٨٠٠ وە پلەی هەشتەم، ئیمارات وە ١٦ هەزار نۆیەم و ئوردن وە ١٥ هەزار گەشتیار لە پلەیل دەیم توومارکریاس.

‏

‏

‏

‏