عراق لە پێشەنگ وڵاتەیل عەرەبییە وە گەشتوگوزار لە تورکیا
شەفەق نيوز- ئەنقەرە
وەزارەت رووشنهویری و گەشتوگوزار تورکیا، ئمڕوو شەممە، راگەیان عراق پلەی یەکەم وەدەسهاوردیە لە رووی شمارە گەشتیارەیل عەرەب لە مانگ کانوون یەکەم ساڵ گوزەشتە (٢٠٢٥).
وەپای ئاماریگ وەزارەتەگە کە ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکردیە، عێراق لە پلەی یەکەم وڵاتەیل عەرەبی هاتگە و شمارەی گەشتیارەیلی لەو مانگە رەسیەس ئەرا ٧٤ هەزار و ٧ کەس، یەیش بەراورد وە هەمان ماوە لە ساڵ ٢٠٢٤ (٧٠ هەزار و ٧٥ گەشتیار) و ٢٠٢٣ (٦٤ هەزار و ١٨٥ گەشتیار)بوی.
سعوودیە وە ٤٦ هەزار و ٤٥١ گەشتیار لە پلەی دویەم هاتگە، جەزائیر وە ٣٥ هەزار و ٦١٨ گەشتیار لە پلەی سێیەم، میسر وە ٢١ هەزار و ١٤٣ گەشتیار لە پلەی چوارەم، لوبنان وە ١٩ هەزار و ٦٠٥ گەشتیار لە پلەی پەنجەم و مەغریبیش وە ١٨ هەزار و ١٨ گەشتیار لە پلەی شەشەمدایە.
هەمیش تونس وە ١٧ هەزار وە پلەی هەفتەم، لیبیا وە ١٦ هەزار و ٨٠٠ وە پلەی هەشتەم، ئیمارات وە ١٦ هەزار نۆیەم و ئوردن وە ١٥ هەزار گەشتیار لە پلەیل دەیم توومارکریاس.