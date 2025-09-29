عراق لە ساڵ ٢٠٢٤ زیایبوین بەرهەم مامر و خا توومارکەێد

شەفەق نیوز ـ بەغدا

دەزگای ئامار ناوەندی لە وەزارەت پلاندانان عراق، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان بڕ بەرهەمهاوردن مامر زینگ و خا لە ساڵ 2024 بەرزەوبویە، وتیش ئامارەگە بەرهەمەیل هەرێم نیەگرد.

دەزگاگە لە ئامارەگەی کە ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکردیە وت "بڕ کوو بەرهەمهاوردن گوشت مامر زینگ ئەرا ساڵ 2024 رەسیەس 178.3 هەزار تەن، وە بەرزەوبوین رێژەی

3.5% لە بەرهەمهاوردن وەرین ساڵ 2023 کە 172.3 هەزار تەن بەرهەمهاوریا".

وتیش " هەمیش بڕەگە لە ساڵ 2022 بەرزترەوبویە کە 162.5 هەزار تەن بوی، لە ساڵ 2020 رەسیە 156.5 هەزار تەن".

دیاریکرد "بەرهەم عراق لە خا لە ماوەی ساڵ 2024 رەسیە بڕ بەرهەمهاوردن ـ5.315.6 مليار خا، وە رێژەی 11.2% لە بەرهەمهاوردن ساڵ 2023 بەرزەوبویە کە 4.778.4 ملیار خا بوی".

دیاریکرد "ئامارەگە بەرهەمهاوردن مامر و خا هەرێم کوردستان نیەگرێدەو".