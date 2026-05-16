‏عراق لە رزبەن پەنجەمە لە سەنين ماڵ و موڵک لە تورکیا لە ماوەی نیسان گوزەشتە

شەفەق نیوز - بەغداد / ئەنقەرە

‏پەیمانگای ئامار تورکیا، ئمڕوو شەممە، بەرزەوبوون فروشتن ماڵ لە وڵاتەگە لە ماوەی مانگ نیسان گوزەشتە راگەیان، و دیاریکرد ک هاوڵاتیەیل عراقی لە رزبەن پەنجەم هانە ناوەین فرەترین ئەو نەتەوە بیانییەیلە کە ماڵ و مولک لە تورکیا سەنن.

‏پەیمانگاکە لە راپۆرت مانگانەی خوەی تایبەت وە ئامارەیل عەقار، کە ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکرد راگەیان "گشت فروشتن ماڵ لە تورکیا رەسیەس 126 هەزار و 808 ماڵ لە ماوەی نیسان، وە بەرزەوبوینیگ کە رەسێەس 2.6٪ لەچەو هەمان مانگ لە ساڵ گوزەشتە".

‏وتیش؛ "فروشتن ماڵ نوو وەڕێژەی 9.6٪ بەرزەوبویە و رەسیەس 40 هەزار و 306 ماڵ، لە هەمان وەخت فروشتن ماڵەیل کوەنە (دەس دویەم) وەڕێژەی 0.3٪ کەمەوبویە و 86 هەزار و 502 ماڵ توومارکردیە".

‏دیاریکرد "فروشتن ماڵ وە بیانییەیل وەڕێژەی 1.1٪ لە ماوەی مانگ گوزەشتە لەچەو وە هەمان مانگ لە ساڵ گوزەشتە کەوبویە، و رەسیە 1516 ماڵ، کە رێژەی 1.2٪ لە گشت فروشتن گشتی پێکتێد".

‏وەپای قسەی پەیمانگای تورکی، "روسیەیل لە بان لیست ئەو نەتەوەیلە هانە بان فرەترین ماڵ کە لە تورکیا لە ماوەی نیسان سەنییەن وە بڕ 263 ماڵ، و لەدویای ئەوانیش چین وە 110 ماڵ، و دویای ئەوان ئیران وە 100 ماڵ، و شانشین یەکگرتگەیل (بەریتانیا) وە 98 ماڵ، لە وەختیگ عراق وە 95 ماڵ هاتەیەسە رزبەن پەنجەم".

‏راپۆرتەگە لە کۆتایی راگەیان "فروشتن ماڵ وە بیانییەیل لە ماوەی چوار مانگ یەکەم ساڵ جاریگ وەڕێژەی 11.6٪ لەچەو وەرانوەر وە هەمان ماوە لە ساڵ گوزەشتە کەمەوبویە، و رەسیە ئەرا 5681 ماڵ".