عراق لە رزبەن پەنجەمە لە سەنين ماڵ و موڵک لە تورکیا لە ماوەی نیسان گوزەشتە
شەفەق نیوز - بەغداد / ئەنقەرە
پەیمانگای ئامار تورکیا، ئمڕوو شەممە، بەرزەوبوون فروشتن ماڵ لە وڵاتەگە لە ماوەی مانگ نیسان گوزەشتە راگەیان، و دیاریکرد ک هاوڵاتیەیل عراقی لە رزبەن پەنجەم هانە ناوەین فرەترین ئەو نەتەوە بیانییەیلە کە ماڵ و مولک لە تورکیا سەنن.
پەیمانگاکە لە راپۆرت مانگانەی خوەی تایبەت وە ئامارەیل عەقار، کە ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکرد راگەیان "گشت فروشتن ماڵ لە تورکیا رەسیەس 126 هەزار و 808 ماڵ لە ماوەی نیسان، وە بەرزەوبوینیگ کە رەسێەس 2.6٪ لەچەو هەمان مانگ لە ساڵ گوزەشتە".
وتیش؛ "فروشتن ماڵ نوو وەڕێژەی 9.6٪ بەرزەوبویە و رەسیەس 40 هەزار و 306 ماڵ، لە هەمان وەخت فروشتن ماڵەیل کوەنە (دەس دویەم) وەڕێژەی 0.3٪ کەمەوبویە و 86 هەزار و 502 ماڵ توومارکردیە".
دیاریکرد "فروشتن ماڵ وە بیانییەیل وەڕێژەی 1.1٪ لە ماوەی مانگ گوزەشتە لەچەو وە هەمان مانگ لە ساڵ گوزەشتە کەوبویە، و رەسیە 1516 ماڵ، کە رێژەی 1.2٪ لە گشت فروشتن گشتی پێکتێد".
وەپای قسەی پەیمانگای تورکی، "روسیەیل لە بان لیست ئەو نەتەوەیلە هانە بان فرەترین ماڵ کە لە تورکیا لە ماوەی نیسان سەنییەن وە بڕ 263 ماڵ، و لەدویای ئەوانیش چین وە 110 ماڵ، و دویای ئەوان ئیران وە 100 ماڵ، و شانشین یەکگرتگەیل (بەریتانیا) وە 98 ماڵ، لە وەختیگ عراق وە 95 ماڵ هاتەیەسە رزبەن پەنجەم".
راپۆرتەگە لە کۆتایی راگەیان "فروشتن ماڵ وە بیانییەیل لە ماوەی چوار مانگ یەکەم ساڵ جاریگ وەڕێژەی 11.6٪ لەچەو وەرانوەر وە هەمان ماوە لە ساڵ گوزەشتە کەمەوبویە، و رەسیە ئەرا 5681 ماڵ".