‏عراق لە رزبەن دویەم وڵاتەیل عەرەبییە ئەرا بەرهەمهاوردن نەفت لە ساڵ ٢٠٢٥

‏شەفەق نیوز- بەغدا

‏وەپای داتایەیل (Visual Capitalist)، عراق لە ساڵ 2025 پلەی دوویەم وڵاتەیل عەرەبی لە بەرهەمهاوردن نەفت وە دەس هاوردویە.

‏سعودیە لەبان لیست گەورەترین وڵاتەیل عەرەبیە ئەرا بەرهەمهاوردن نەفت لە ساڵ 2025 وە بەش %16.08 لە گشت بەرهەمهاوردن جەهانی، و لە دویای ئەو عراق لە پلەی دوویەم هاتگە وە رێژەی %5.20.

‏ئیمارات وە رێژەی %4.52 لە پلەی سێیەم، و کوەیت وە %3.05 لە پلەی چوارەم، و لە دویای ئەوان لیبیا لە پلەی پەنجەم هاتگە وە رێژەی %1.61.

‏لە رزبەنییەیل تریش، قەتەر لە پلەی شەشەم وە رێژەی %1.55، جەزائیر لە پلەی هەفتەم وە %1.35، و عومان لە پلەی هەشتەم وە رێژەی %1.18 هاتنە.

‏هەمیش، میسر لە پلەی نۆهەم وە رێژەی %0.60، بەحرەین لە پلەی دەهەم وە %0.22، و سووریا لە پلەی یازدەهەم وە رێژەی %0.09 هاتگە.

‏سوودان لە پلەی دوانزەهەمە وە رێژەی %0.04، و لە کۆتاییش یەمەن لە پلەی سێنزدەهەم وە رێژەی %0.02 هاتگە.

