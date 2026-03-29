عراق لە رزبەن دویەم وڵاتەیل عەرەبییە ئەرا بەرهەمهاوردن نەفت لە ساڵ ٢٠٢٥
شەفەق نیوز- بەغدا
وەپای داتایەیل (Visual Capitalist)، عراق لە ساڵ 2025 پلەی دوویەم وڵاتەیل عەرەبی لە بەرهەمهاوردن نەفت وە دەس هاوردویە.
سعودیە لەبان لیست گەورەترین وڵاتەیل عەرەبیە ئەرا بەرهەمهاوردن نەفت لە ساڵ 2025 وە بەش %16.08 لە گشت بەرهەمهاوردن جەهانی، و لە دویای ئەو عراق لە پلەی دوویەم هاتگە وە رێژەی %5.20.
ئیمارات وە رێژەی %4.52 لە پلەی سێیەم، و کوەیت وە %3.05 لە پلەی چوارەم، و لە دویای ئەوان لیبیا لە پلەی پەنجەم هاتگە وە رێژەی %1.61.
لە رزبەنییەیل تریش، قەتەر لە پلەی شەشەم وە رێژەی %1.55، جەزائیر لە پلەی هەفتەم وە %1.35، و عومان لە پلەی هەشتەم وە رێژەی %1.18 هاتنە.
هەمیش، میسر لە پلەی نۆهەم وە رێژەی %0.60، بەحرەین لە پلەی دەهەم وە %0.22، و سووریا لە پلەی یازدەهەم وە رێژەی %0.09 هاتگە.
سوودان لە پلەی دوانزەهەمە وە رێژەی %0.04، و لە کۆتاییش یەمەن لە پلەی سێنزدەهەم وە رێژەی %0.02 هاتگە.