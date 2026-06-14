عراق لە رزبەن کۆتایی وڵاتەیل عەرەبیە لە وەکارهاوردن قاوە لە ساڵ گوزەشتە
شەفەق نیوز- وەدویاچگن
راپۆرتیگ "World Population Review" دەریخستیە عراق لە پلەی 13یەمین وڵاتەیل عەرەبییە لە رێژەی وەکارهاوردن قاوە لە ساڵ 2025دا، یەیش لە وەختیگ داتایەیل جیاوازیی گەپیگ لە ناوەین وڵاتەیل عەرەبی لە وەکارهاوردن ئێ نوشەمەنیە نیشاندایە.
لوبنان لە پێشەنگ وڵاتەیل عەرەبی تێد وە وەکارهاوردن قاوە وە رێژەی 12.9 کیلۆگرام ئەرا هەر تاکیگ لە ساڵیگ، دویای ئەویش قەتەر وە 9.8 کیلۆگرام، دویایی ئەردەن وە 7.5 کیلۆگرام، لە وەختیگ بەحرەین لە پلەی چوارەم هات وە 6.6 کیلۆگرام، لەدویایی لیبیا وە 5.9 کیلۆگرام و و کوێت وە 5.8 کیلۆگرام تێن
سعودیە لە پلەی هفتەم عەرەبی هات وە رێژەی 5.3 کیلۆگرام ئەرا هەر تاکیگ لە ساڵیگ، دویای ئەوەگ شانشین عومان وە 3.8 کیلۆگرام، دویایی تونس وە 1.8 کیلۆگرام، جەزائیر وە 1.3 کیلۆگرام و مەغریب بە 1.1 کیلۆگرام هاتن.
لە پلەیل کۆتایی، سوریا وە رێژەی 0.87 کیلۆگرام ئەرا هەر تاکیگ عراق وە رێژەی 0.79 کیلۆگرام، دویای ئەویش یەمەن بە 0.73 کیلۆگرام، پاشان ئیمارات بە 0.64 کیلۆگرام هاتن، لە وەختیگ مۆریتانیا لە کۆتایی ڕیزبەندییەگە هات وە رێژەی 0.40 کیلۆگرام ئەرا هەر تاکیگ لە یەک ساڵ.