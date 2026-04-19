عراق یەکیگ لە دیارترین بازاڕەیل تەماکوو تورکییە

شەفەق نیوز - ئەنقەرە

کۆمەڵەی هەناردەکارەیل تەماکوو لە دەریای ئیجە، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان کە کەرت تەماکوو تورکی وەردەوام بوی لە وەرەونوابردن ئامادەبوینی لە بازاڕەیل جەهانی، و عراق دیارترین هاوردەکارەیلیە.

کەرت تەماکوو هەناردەیلیگ توومار کرد کە لە 1.06 ملیار دۆلار رەد بوی لە ماوەی ساڵ 2025، وە زیایبوینیگ کە رەسیە 8.4% لە وەرانوەر ساڵ گوزەشتە.

لەی باوەت، سەلیم جیمی سەرۆک کۆمەڵەگە، دیاری کرد کە بەرهەمە تورکییەیل لە تەماکوو هەناردەی 112 دەوڵەت لە دەورگرد جەهان کریانە، لەناویانیش عراق و ئەمریکا و بەلجیکا و ئیران و ئیمارات، و دووپات کرد کە بازاڕ عراقی جویر یەکیگ لە گرنگترین بازاڕە هاوردەکارەیل لە ناوچەگە دریەێدە قەڵەم.

جیمی دیاری کرد کە هەناردەیل جگارە رەسیە 501 ملیۆن دۆلار، لە وەختیگ تەماکوو وەڵنگ 336 ملیۆن دۆلار توومار کرد، و هەناردەیل تەماکوو قلیان رەسیە نزیکەی 105 ملیۆن دۆلار، کە ئی ئاستە رەنگدانەوەی هاز هەناردەکردن کەرتەگەس، هەرلیوا وە پاڵپشتی تەقەلای بەرهەمهاورەیل و هەناردەکارەیل، و وەردەوامبوین خوازین لە بازاڕە سەرەکییەیل، و عراق لە نوایانە.