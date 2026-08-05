عراق لە ئامادەبۊنی لە ناو لیست گەرمترین لە ئاست جەهانی لە ماوەی 24 سەعات گوزەشتە مینێد

شەفەق نیوز - بەغداد

داتایەیل چەودیاریکردن کەشوهەوای جەهانی، ئمڕوو چوارشەممە، نیشان دان کە چوار ناوچەی عراقی توومار کریانە لەناو لیست بەرزترین 15 پلەی گەرمی لەبان ئاست جەهان لە ماوەی 24 سەعات گوزەشتە.

شار ئەهواز ئیرانی پیشەنگی لیستەگە گرد دۊای ئەوەگ 49.5 پلەی سەدی توومار کرد، و دۊای ئەوەیش دیلوڕان وە 49.4 پلەی سەدی هات، ئمجا بوستان و میهران لە ئیران وە 49.2 پلەی سەدی ئەرا هەر یەکیگیان هاتن، لە وەختیگ ئومیدیە و بەهبەهان ئیرانی لە پلەی پەنجەم و شەشەم هاتن وە 48.8 و 48.5 پلەی سەدی وە یەک لەدۊای یەک.

شار عمارە لە پلەی هەفتەم جەهانی هات وە پلەی 48.1 سەدی، وە یەکسانی وەگەرد شار سەفی ئاباد - دیزەفول ئیرانی، لە وەختیگ قەیسوومە لە سعودیە لە پلەی نۆهەم هات دۊای ئەوەگ 47.8 پلەی سەدی توومار کرد.

ناسریە لە پلەی دەهەم جەهانی هات وە پلەی 47.7 سەدی، دۊای ئەوەیش ئەحسا لە سعودیە وە 47.4 پلەی سەدی.

لیستەگە وە دوو شار عراقی کووتایی هات، لە وەختیگ فڕۆکەخانەی ناوەدەوڵەتی بەغداد و شار تکریت لە پلەیل دوانزەهەم و چواردەهەم هاتن وە یەک لەدۊای یەک، کە هەر یەکیگیان 47.2 پلەی سەدی توومار کردن، لە وەختیگ مەسجد سولەیمان ئیرانی لە پلەی سیانزەهەم هات وە خود پلە، و ئابادان ئیرانی لیستەگە لە پلەی پانزەهەم کووتایی هاورد وە پلەی 47.0 سەدی.