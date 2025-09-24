عراق: كوشيان و زەخمداری 10 کەس وە دوو رویداو و و کوشتن ژنیگ وەدەس براگەی وەمدوو شووردن نەگی
2025-09-24T08:10:16+00:00
شەفەق نيوز- بەغداد/ بەسڕە/ نەینەوا/ سەڵاحەدین
سەرچەوەیل ئەمنی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردان لە کوشیان و زەخمداری 10 کەس وە دوو رویداو هاتوچو دڵتەزن و مردن دوو کەس یەکیگیان وەمدوو شووردن نەگی، لە چوار پارێزگا.
سەرچەوەیل ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وتن: خوەنەواریگ لەداڵگبوی ساڵ 2011، لە ئەنجام خنکیانی مەوقەی مەلەوانیکردن لەناو چەم وەقف لە ناوچەی راشکیە گیانی لەدەسدا، دیاری کرد کە دەزگایەیل ئەمنی وەردەوامن لە مینەکردن تەرمەگەی.
لە رویداویگ ترەک، پیاییگ لەداڵگبوی ساڵ 1981 تەقەلا دا وە چەقوو لەناو ماڵەگەی خوەی لە ناوچەی ئەمین خوەی بکوشێد، دیاری کرد کە ئەرا خەسەخانە بریا و زەخمەگەی سەختە.
وتنیش: دویەشەو لە ناوچەی تاریکە ژنیگ وەدەس براگەی کوشیا وە مدوو شووردن نەگی.
هەرلیوا، سەرچەوەیگ ئەمنی خەوەردا لە کوشیان سێ کەس وە رویداویگ هاتوچو دڵتەزن لەبان ری فاو - بەسڕە، شەفەق ئمڕوو.
لەلاییگ ترەک، دوو کەس کوشیان و پەنج کەسیش لە یەک خیزان زەخمدار بوین وە رویداویگ هاتوچو دڵتەزن نزیک قەزای بێجی لە پارێزگای سەڵاحەدین، شەفەق ئمڕوو.