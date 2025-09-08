عراق قەیەغەی هاوردەکردن مامر یەخگردگ کەێد ئەرا پاڵپشتیکردن بەرهەم ناوخوەی

شەفەق نیوز ـ بەغداد

وەزارەت کشاوەرزی عراق، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە قەیەغەکردن هاوردەی مامر یەخگردگ و وە ئامانج پاڵپشتیکردن بەرهەم ناوخوەیی و بەرهەمیل ناو کێلگە پەلەوەریەیل.

وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، بڕیارەگە هاوکات وەرد سیاسەت وەزارەتەگە ئەرا پاراستن بەرهەمە ناوخوەییەیل و بەرهەمهێنەرەیل پەلەوەرە، و وە پشتبەسان وە ئەو چشتەیلە کە وەلایەن وەزیر کشاوەرزی، عەباس جبر ئەلمالیکی پێشکەشکریا، ئەنجومەن وەزیرەیل ئەرا ئابووری دەنگدا وە قەیەغەکردن هاوردەکردن مامر یەخگردک، و کوتکریاگ، ئەرا دڵنیابوین لە پاراستن بەرهەمەیل ناوخوەیی و نقومبوین بازاڕ لە بەرهەمە پەلەوەری هاوردەکریاگەیل.

وتیش، "بڕیارەگە لە دویای 45 رووژ لە بڕوار دەرچگنی چوودە جیوەجیکردن، دەرفەت وە لایەنەیل پەیوەنیدار دەێد رێکار هەوەجەکریاگ وەربگرن".

شمارەی کێڵگە پەلەوەریەیل لە عراق نزیکەی 1200 کێڵگەس لەبان ئاستوڵاتەگەبیجگە لە هەرێم کوردستان، وەپای بەیانەیل فەرمی شمارەی کێڵگەیل مامر خاکەر نزیکەی 500 کێڵگەس و مامر گوشت نزیکەی 700 کێڵگەس.