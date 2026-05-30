‏عراق.. قوربانی وە دوو رویداو هاتوچو جياجیا و دەسگیرکردن رانندەی تەکسییگ

شەفەق نیوز ـ کەرکوک/ نەینەوا/ بەسرە

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە مردن و زەخمداری 4 کەس وە دوو رویداو هاتوچو لە نەینەواو بەسرە، و دەسگیرکردن رانندەی تاکسییگ تەقەلای هاوردن بیانیەیل داگە ئەرا ناو وڵات وە ریەیل نایاسایی.

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای نەینەوا وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، سێ کەس تویش زەخمداری سەختیگ هاتن وە رویداو هاتوچو کە بویەسە مدوو وەخوارکەفتن ماشینیگ لەبان بەرزی پیەڵ پەنجەم لە شار موسڵ ئەرا خوار پیەڵەگە.

‏وتیش، رویداوەگە لە ئەنجام رویداویگ هاتوچو بوی لەبان پیەڵ پەنجەم، یە دویەم رویداو وەیجویرەس لەماوەی یەک هەفتە، وەرجە چەن رووژیگ خود پیەڵەگە وەخوارکەفتن مەدەنیگ وەخوەی دی لەبان پیەڵەگەو لە ئەنجام رویداو هاتوچو، کە بویە مدوو دەسوەجی مردنی لە چەن رووژیگ وەرجە جەژن.

‏لە بەسرە، سەرچەوەیگ ئەمنی دیاریکرد، خاوەن ماتووڕیگ کارەبایی گیان لەدەسدا وە رویداو تلانن وەلایەن ماشینیگ جویر پیک ئاب لەناوڕاس پارێزگاگە.

‏وتیش: رانندەی ماشینەگە وایە، تەرمەگە دریاسە دەس خەستەخانە وەلایەن کەسوکاری ناسریاس.

‏قسەکەر فەرماندەیی پۆلیس پارێزگاگە عەقید عامر نوری لە کەرکوک وت، "مەفرەزەی فەوج سێیەم سەر وە وەڕێوەبەرایەتی کاروبار فەوج فریاکەفتن لەچوارچمگ رێکارەیل تونیگ ئەمنی لە خاڵ وشکنین چگنە ناو شار کەرکوک توەنستن رانندەی تاکسییگ دەسیربکەن کە تەقەلای هاوردنە نا پەنج کەس بیانی دایە وەناو پارێزگاگە لەری ریگەیگ نافەرمی".

‏وتیش؛ " ئۆپراسیۆنەگە لە ئەنجام وەدویاچگن و کەفتنە شوینیگ مەیدانی هویرد بوی ماشینەگە وسریا، لێکۆڵینەوە لە ناسنامەی ئەو کەسەیلە کریا کە لەناوی بوین، دەرچگ کە بیانین و تەقەلای هاوردنە ناویان دریا ئەرا پارێزگاگە دویر لە رێکارەیل یاسایی پشت وەپی بەسیاگ".

