عراق کەفێدە وەر کەشیگ واراناوی لە کۆتایی ئێ هەفتە
شەفەق نیوز ـ بەغدا
دەسەی گشتی کەشناسی و توومار زەویلەرزەناسی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا عراق کاریگەر بوود وە کەشیگ واراناوی لە کۆتایی ئێ هەفتە.
وەپای راپۆرتیگ دەسەگە ئمڕوو بڵاویکرد، کەشەگە وە تەواوی جیگیربوود وەرد سەردی وەرچەویگ لەماوەی ئێ هەفتە وەپای نەخشەیل کەشناسی، هووشدریدا لە کۆتایی ئێ هەفتە وڵاتەگە کەفێدە وەر کەشیگ واراناوی.
دەسەگە راگەیان، نەخشەگە گردەوبوین بڕ واران مەزەنەکریاگ لە 8 تا 10 کانون دویەم 2026 نیشان دەێد وە یەکەی سانتیمەتر.
هەرێم کوردستان عراق
لە راپۆرتەگە دیاریکرد کووەوبوینەگە نزیکەی 0.5 تا 1.5سم و گەپترین رێژەی بان ناوچە کویەیلەس، وەرد ئەگەر وەفر وارین لە ناوچە کویەیلە
ناوڕاس عراق
وەپای دەسەگە، کووەوبوینی ها ناوەین 0.2 تا 0.7 سم.
فرەیگ وڵاتەگە
فرەیگ لە ناوچەیل باشوور واران کەمیگ لەلی وارێد 0.1 تا 0.3 سم رەدنیەکەێد.
وەپای دەسەگە مەزەنەیل هاتێ ئاڵشتبوود.