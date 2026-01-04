‏عراق کەفێدە وەر کەشیگ واراناوی لە کۆتایی ئێ هەفتە

2026-01-04T08:26:26+00:00

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏دەسەی گشتی کەشناسی و توومار زەویلەرزەناسی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا عراق کاریگەر بوود وە کەشیگ واراناوی لە کۆتایی ئێ هەفتە.

‏وەپای راپۆرتیگ دەسەگە ئمڕوو بڵاویکرد، کەشەگە وە تەواوی جیگیربوود وەرد سەردی وەرچەویگ لەماوەی ئێ هەفتە وەپای نەخشەیل کەشناسی، هووشدریدا لە کۆتایی ئێ هەفتە وڵاتەگە کەفێدە وەر کەشیگ واراناوی.

‏دەسەگە راگەیان، نەخشەگە گردەوبوین بڕ واران مەزەنەکریاگ لە 8 تا 10 کانون دویەم 2026 نیشان دەێد وە یەکەی سانتیمەتر.

‏هەرێم کوردستان عراق

‏لە راپۆرتەگە دیاریکرد کووەوبوینەگە نزیکەی 0.5 تا 1.5سم و گەپترین رێژەی بان ناوچە کویەیلەس، وەرد ئەگەر وەفر وارین لە ناوچە کویەیلە

‏ناوڕاس عراق

‏وەپای دەسەگە، کووەوبوینی ها ناوەین 0.2 تا 0.7 سم.

‏فرەیگ وڵاتەگە

‏فرەیگ لە ناوچەیل باشوور واران کەمیگ لەلی وارێد  0.1 تا 0.3 سم رەدنیەکەێد.

‏وەپای دەسەگە مەزەنەیل هاتێ ئاڵشتبوود.

