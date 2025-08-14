عراق پیشوازی لە زیاتر لە 4 ملیۆن زیارەتکار 140 وڵات کەێد

شەفەق نیوز ــ بەغدا

قسەکەر فەرمی وە ناو وەزارەت ناوخوەی، عەقید عەباس بەهادلی، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان شمارەی کاروانەیل کە لە دەیشت عراق هانە ئەرا مەراسیم زیارەت چلە تا ئمڕوو رەسیەس ئەرا چوار ملیۆن و 100 هەزار زیارەتکەر.

بەهادلی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "زیارەتکەرەیل لە 140 وڵات جیاواز هاتنە، و دەزگایەیل ئەمنی و لایەنەیل پەیوەنیدار وەردەوامە لە جیوەجیکردن پلانەیلیان ئەرا خاس وەریوەچگن هامشوی زیارەتکارەیل و دابینکردن کەش گونجیایگ ئەرایان لە وەجی رەسانن زیارەت".

عراق لەماوەی ئێ چەن رووژە زیارەت چلە وەوەی دوینێد کە لە ئمڕوو و سوو رەسێدە لوتکە لەناوەین ئەمن و خزمەتگوزاری فراوانیگ ئەرا خزمەت ئەو ملیۆنان کەسە بەشداریکەن لە ناو و دەێشت وڵاتەگە.