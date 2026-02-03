عراق پیشوازی کەێد وە ئاگربەسی ناوەین حکومەت سوریا و هەسەدە

شەفەق نيوز- بەغداد

وەزارەت دەیشت عراق، ئمڕوو سێشەممە، پیشوازی کرد وە رەسین ئەرا رێککەفتن گشتگیر ئەرا ئاگربەسی ناوەین حکومەت سوریا و هەسەدە، و لەو رێککەفتن و لەیەکفامستنە ئەرا تیکەڵاکردن دامەزراوەیل ئیدارەی سەروەخوەیی لەناو دامەزراوەیل دەوڵەت، وەشیوەیگ دەسمیەتی دەێد لە پاڵپشتیکردن ئارامی و ریڕەوی چارەسەری سیاسی لە سوریا.

وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئی رێککەفتنە گامیگ ئەرێنیە گرنگی پەسەنکردن زوان دیالۆگ و لەیەکفامستن ناوەین گشت لایەنەیل سوریا نشان دەێد، و مقیەتیکردن ماف گشت پیکاتەیل سوریا، و مسۆگەرکردن بەشداری دادپەروەرانە لەناو دامەزراوەیل دەوڵەت لە بنەمای هاوڵاتیەتی و وەیەکەوژیان.

وەزارەتەگە نرخدار وەڵامدان لایەنەیل سوریا کرد ئەرا رەنج و تەقەلایل سەرکردەیل لە کۆمار عراق، کە دەسمیەتی دا لە ئامادەکردن رەوشەیل گونجیاگ ئەرا رەسین وەی رێککەفتنە، لە رۆڵ پشتگیریەر عراق ئەرا ئاسایش و ئارامی ناوچەگە و رکداریی هەمیشەیی ئەرا پاڵپشتیکردن چارەسەریەیل سیاسی کە گەلەیل لە نەهامەتیەیل جەنگ دویرەو خەن.

وەزارەتەگە دووارە هەڵوێست کۆمار عراق نووەو کرد کە پشتگیری یەکێتی و سەروەخوەیی سوریا کەێد، و وسیانی وەگەرد گەل سوریای برا لە نووڕینی وەرەو ئاسایش و ئارامی و ئاشتی هەمیشەیی.

رووژ جمعەی گوزەشتە، حکومەت سوریا و هەسەدە رەسین ئەرا رێککەفتن ئاگربەسی گشتگیر لە باکوور خوەرهەڵات سوریا، کە ریڕەوییگ سیاسی و ئابووری و سەربازی ئەرا تیکەڵاکردن ناوچەگە گرێدەو.