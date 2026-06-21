"عراق سەوز": ٤٨٠٠ کیلۆمەتر چوارگوشە پیسە وە مین و وڵاتەگە ١٥ ساڵ خوازێد ئەرا رزگاربوین لەلی

شەفەق نیوز ـ بەغداد

‏روانگەی ژینگەیی "عراق سەوز"، ئمڕوو یەکشەممە، ئاشکرا کرد نزیکەی 4800 کیلۆمەتر چوارگوشە لە خاک عراق وە مین و وەجیماگەیل جەنگ ئاڵوودە بویە، و دووپات کرد ئەو رووبەر فراوانە عراق لە رێزەیل سەرەکی ئەو وڵاتەیلە دانێ زیاترین ئاڵوودەبوین وە ئەو تەقەمەنییەیل رخدارە دیرن.

‏روانگەگە لە راپۆرتیگ ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکرد، رووشنایی خسە بان ئەوەگ ئەو قەیرانە لە سەرەتاوە لە جەنگ یەکەم خەلیج کە هەشت ساڵ کیشا و چارەسەر راسگانی ئەرای نەکریا، و دۊای ئەوەیش جەنگ دویەم خەلیج لە 1991 هات، و هەر وەیجوورە تا پەلامار رێکخریاگ "داعش" ئەرا چەن شاریگ لە 2014، کە بویە مدوو پیچاوپیچکردن زیاتر گیچەڵەگە لە پارێزگایەیل نەینەوا و ئەنبار و سەڵاحەدین، ئیانەیش زیای کریان ئەرا ئەو ناوچەیلە بەسرە و میسان و واست و موسەننا ئەرا پیس بوین. دیاریکرد قوربانییەیل وە ئەندازەی دەیەیل هەزار کەس لە هاووڵاتییەیل گیانیان لە دەس دانە یا تویش کەمئەندامی هاتنەس، کە زیاتری لە مناڵەیل و خاوەن پەسەیلەس.

‏وەپای راپۆرتەگە، ئەو رووبەر پیس بویە مانای ئەوەسە کە نزیکەی دوو ملیۆن دۆنم زەوی کشاوەرزی وەتەواوی لەکار کەفتگە؛ جووتیارەیل لە وەکارهاوردنی بێبەش بوینە، و دیاری کرد 70٪ لە زەوییەیل ئەنبار و نەینەوا - ک وە سەوەتەی خوەراک عراق ئەشمار کریەن - لەوەر وەجیماگەل تەقەمەنی، ئیرنگە ئەرا کشتوکاڵ سوود لەلی وەرنیەگیرێد.

‏روانگەگە، مەزەنە کرد عراق هەوەجە وە ماوەیگ ناوەین 10 تا 15 ساڵ دیرێد تا رزگاربوی بوود لەو دەردە، ئەوەیش وە مەرج دابینکردن بودجەیل گەورا لەلایەن حکوومەتەوە یا وە رێگای خەرجکردن ناودەوڵەتی، و لە هەمان وەخت دووپات کرد لەبان سەختی بەسان ئەو دۆسیە ئاڵۆزە لەو ماوەیە کە باس کریا، و هەوەجە وە ماوەیگ درویژ دیرێد.

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