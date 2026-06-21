"عراق سەوز": ٤٨٠٠ کیلۆمەتر چوارگوشە پیسە وە مین و وڵاتەگە ١٥ ساڵ خوازێد ئەرا رزگاربوین لەلی
شەفەق نیوز ـ بەغداد
روانگەی ژینگەیی "عراق سەوز"، ئمڕوو یەکشەممە، ئاشکرا کرد نزیکەی 4800 کیلۆمەتر چوارگوشە لە خاک عراق وە مین و وەجیماگەیل جەنگ ئاڵوودە بویە، و دووپات کرد ئەو رووبەر فراوانە عراق لە رێزەیل سەرەکی ئەو وڵاتەیلە دانێ زیاترین ئاڵوودەبوین وە ئەو تەقەمەنییەیل رخدارە دیرن.
روانگەگە لە راپۆرتیگ ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکرد، رووشنایی خسە بان ئەوەگ ئەو قەیرانە لە سەرەتاوە لە جەنگ یەکەم خەلیج کە هەشت ساڵ کیشا و چارەسەر راسگانی ئەرای نەکریا، و دۊای ئەوەیش جەنگ دویەم خەلیج لە 1991 هات، و هەر وەیجوورە تا پەلامار رێکخریاگ "داعش" ئەرا چەن شاریگ لە 2014، کە بویە مدوو پیچاوپیچکردن زیاتر گیچەڵەگە لە پارێزگایەیل نەینەوا و ئەنبار و سەڵاحەدین، ئیانەیش زیای کریان ئەرا ئەو ناوچەیلە بەسرە و میسان و واست و موسەننا ئەرا پیس بوین. دیاریکرد قوربانییەیل وە ئەندازەی دەیەیل هەزار کەس لە هاووڵاتییەیل گیانیان لە دەس دانە یا تویش کەمئەندامی هاتنەس، کە زیاتری لە مناڵەیل و خاوەن پەسەیلەس.
وەپای راپۆرتەگە، ئەو رووبەر پیس بویە مانای ئەوەسە کە نزیکەی دوو ملیۆن دۆنم زەوی کشاوەرزی وەتەواوی لەکار کەفتگە؛ جووتیارەیل لە وەکارهاوردنی بێبەش بوینە، و دیاری کرد 70٪ لە زەوییەیل ئەنبار و نەینەوا - ک وە سەوەتەی خوەراک عراق ئەشمار کریەن - لەوەر وەجیماگەل تەقەمەنی، ئیرنگە ئەرا کشتوکاڵ سوود لەلی وەرنیەگیرێد.
روانگەگە، مەزەنە کرد عراق هەوەجە وە ماوەیگ ناوەین 10 تا 15 ساڵ دیرێد تا رزگاربوی بوود لەو دەردە، ئەوەیش وە مەرج دابینکردن بودجەیل گەورا لەلایەن حکوومەتەوە یا وە رێگای خەرجکردن ناودەوڵەتی، و لە هەمان وەخت دووپات کرد لەبان سەختی بەسان ئەو دۆسیە ئاڵۆزە لەو ماوەیە کە باس کریا، و هەوەجە وە ماوەیگ درویژ دیرێد.