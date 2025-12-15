‏عراق سێیەم وڵاتەیل عەرەبییە لە روی شمارەی لەداڵگبویەیل ساڵ 2025

‏شەفەق نیوز - بەغدا

‏وەپای داتایەیل (UN World Population Prospects)، عراق لە پلەی سێیەم وڵاتەیل عەرەبی تێد لەڕوی شمارەی مەزەنەکریاگ لەداڵگبوین ئەرا ساڵ 2025.

‏ میسر وە پلەی یەکەم هات لەبان ئاست عەرەبی وە 2.45 ملیۆن منداڵ لەداڵگبوی، یەمەن لە پلەی دویەمە وە 1.40 ملیۆن، و عراق پلەی سێیەم گرد وە 1.18 ملیۆن مناڵ لەداڵگبوی، لەدویایی جەزائیر وە 855 هەزار، و مەغریب 619 هەزار، و سوریا 601 هەزار، و سعودیە وە 564 هەزار.

‏فرەیگ وڵاتەیل عەرەبی تر شمارەی لەداڵگبوینیان ئەرا ساڵ 2025 کەمتر بوی، وە جویریگ کە ئوردن نزیکەی 232 هەزار مناڵ لەداڵگبوی توومارکرد، تونس نزیکەی 160 هەزار، فەڵەستین نزیکەی 144 هەزار، لیبیا نزیکەی 120 هەزار، ئیمارات نزیکەی 114 هەزار، لوبنان 92 هەزار، عومان 90 هەزار، لە وەختیگ لە کوەیت رەسیە 48 هەزار، قەتەر 29 هەزار، و بەحرێن نزیکەی 10 هەزار مناڵ لەداڵگبوی.

‏شمارەیل جیاوازی گەپیگ نیشاندەن لە رێژەی ئەوزەڵکردن دانشتگەیل لە ناوەین وڵاتەیل عەرەبی، کە رەنگدانەوەی جیاواز دۆخ ئابووری، کۆمەڵایەتی، و سیاسەت دانستگەیلە، لە ناوەڕاس مەزەنەیل ئێ ئەوزەڵکردنە لە هەمان وەخت بوودە ئاڵنگاری و دەرفەتیگ ئـەرا حکومەت لە ماوەی ساڵەیل بانان.

