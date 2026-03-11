‏عراق سێیەم گەپترین وڵات عەرەبیە لە شمارەی درۆن

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏عراق لە پلەی سێیەم عەرەبی هات لە روی خاوەنداریەتی درۆن وەپای داتا نووەیل ساڵ 2026 کە ماڵپەڕ "Worldostats" بڵاوی کردیە.

‏سعوودیە هابان لیستەگە وە 600 درۆن، وڵات میسر لە پلەی دویەم هات وە 372 فڕۆکە، دویای ئەویش عراق لە پلەی سێیەم وە 369 درۆن، ئوردن پلەی چوارەم وە 366 درۆن، و ئیمارات لە پلەی پەنجەم بوی وە 363 فڕۆکە.

‏قەتەر لە پلەی شەشەم هات وە 360 درۆن، کوێت لە پلەی هەفتەم وە 357 درۆن، جەزائیر لە پلەی هەشتەم وە 240 درۆن، مەغریب لە پلەی نۆیەم وە 237 درۆن، و تونس لە پلەی دەیەم هات وە 234 درۆن.

‏ئێ ڕیزبەندییە نیشان دەێد ئەرا گرنگی‌ دان وە وەرگری ئاسمانی و تەکنەلۆژیا نووەیل لە ناوچەی عەرەبی، وەگەرد وە لوتکە هاتن سعوودیە و پلەیل پیشکەفتن ئەرا هەر یەک لە میسر و عراق و ئوردن.

