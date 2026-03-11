عراق سێیەم گەپترین وڵات عەرەبیە لە شمارەی درۆن
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
عراق لە پلەی سێیەم عەرەبی هات لە روی خاوەنداریەتی درۆن وەپای داتا نووەیل ساڵ 2026 کە ماڵپەڕ "Worldostats" بڵاوی کردیە.
سعوودیە هابان لیستەگە وە 600 درۆن، وڵات میسر لە پلەی دویەم هات وە 372 فڕۆکە، دویای ئەویش عراق لە پلەی سێیەم وە 369 درۆن، ئوردن پلەی چوارەم وە 366 درۆن، و ئیمارات لە پلەی پەنجەم بوی وە 363 فڕۆکە.
قەتەر لە پلەی شەشەم هات وە 360 درۆن، کوێت لە پلەی هەفتەم وە 357 درۆن، جەزائیر لە پلەی هەشتەم وە 240 درۆن، مەغریب لە پلەی نۆیەم وە 237 درۆن، و تونس لە پلەی دەیەم هات وە 234 درۆن.
ئێ ڕیزبەندییە نیشان دەێد ئەرا گرنگی دان وە وەرگری ئاسمانی و تەکنەلۆژیا نووەیل لە ناوچەی عەرەبی، وەگەرد وە لوتکە هاتن سعوودیە و پلەیل پیشکەفتن ئەرا هەر یەک لە میسر و عراق و ئوردن.