عراق: سزای لەسێدارەدان وەبان تاوانبارەیل قاچاخکردن هەزاران حەب "کەپتاگۆن" وە وەکارهاوردن باڵۆن هەوایی
شەفەق نیوز ـ بەغدا
ئەنجومەن دادگای باڵا، ئمڕوو چوارشەممە، دادگای تاوانەیل ناوەندی سزای لە سێدارەدان دەرکرد ئەرا دوو زیندانی وە تاوان بازرگانیکردن وە مادەی هووشبەر.
ئەنجومەنەگە لە بەیاننامەیگ ئاشکراکرد، 128 هەزا گلە حەب کبتاگۆن دەسوەبان یگیریاس، لەری بالۆن هەوایی وەناو هاوریاس کە ئامێر (GPS) وەپی بەسریاس، وە مەبەست بازرگانیکردن وەپی بڵاوکردنی لەناوەین وەکارهاوەرەیل.
وەپای بەیاننامەگە، بڕیارەگە وەپای مادەی 27/یەکەم لە یاسای ماددە هووشبەر و کارتێکەرە عەقڵییەگان شمارە 50ی ساڵ 2017 و وە بەڵگەی مادەیل 47 و 48 و 49 لە یاسای سزادان دەرچگە.