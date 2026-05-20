‏عراق: سزای لەسێدارەدان وەبان تاوانبارەیل قاچاخکردن هەزاران حەب "کەپتاگۆن" وە وەکارهاوردن باڵۆن هەوایی

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏ئەنجومەن دادگای باڵا، ئمڕوو چوارشەممە، دادگای تاوانەیل ناوەندی سزای لە سێدارەدان دەرکرد ئەرا دوو زیندانی وە تاوان بازرگانیکردن وە مادەی هووشبەر.

‏ئەنجومەنەگە لە بەیاننامەیگ ئاشکراکرد، 128 هەزا گلە حەب کبتاگۆن دەسوەبان یگیریاس، لەری بالۆن هەوایی وەناو هاوریاس کە ئامێر (GPS) وەپی بەسریاس، وە مەبەست بازرگانیکردن وەپی بڵاوکردنی لەناوەین وەکارهاوەرەیل.

‏وەپای بەیاننامەگە، بڕیارەگە وەپای مادەی 27/یەکەم لە یاسای ماددە هووشبەر و کارتێکەرە عەقڵییەگان شمارە 50ی ساڵ 2017 و وە بەڵگەی مادەیل 47 و 48 و 49 لە یاسای سزادان دەرچگە.

