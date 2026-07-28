‏عراق زیایبوین شمارەی زیارەتکارەیل چلە زیاتر لە ٢.١ ملیۆن کەس راگەیان

‏شەفەق نیوز- بەغدا

‏بارەگای ئیدارەکردن زیارەت چلەی ئیمام حوسێن، ئمڕوو سێشەممە، زیایبوین شمارەی زیارەتکەرەیل هاتگ ئەرا عراق لە سەرەتای مانگ موحەرەم تا ئیسە ئەرازیاتر لە 2.1 ملیۆن زیارەتکەر راگەیان، وەگەرد وەردەوام هاتن لەری دەروازە سنوریەیل.

‏ بارەگاگە لە بەیاننامەیگ رەسیەئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، شمارەی زیارەتکارەیل هاتگ ئەرا عراق رەسیەس 2,139,186 زیارەتکەرتا وەخت دویەشەو، دووپاتکرد هەەماهەنگی ئەمنی و خزمەتگوزاری وەردەوامە ئەرا وەدویاچگن هامشوو زیارەتکەرەیل و ئاسانکاری چگنە ناو و گواستنەوەیان.

‏وتیش؛ لایەنەیلئەمنی و خزمەتگوزاری وەردەوامن لە جیوەجیکردن پلانەیل مەیدانی لەری دەروازە سنووریەیل سەرەکی وە شیوازیگ وەرد زیایبوین شمارەی زیارەتکەرەیل چلە بپورێد.

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