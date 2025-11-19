عراق زیاتر لە 20 مليۆن دۆلار وەرگرێد ئەرا پاڵپشتیکردن پڕۆژەیل سەوزی

شەفق نيوز - بەغداد

وەزارەت ژینگەی عراق، ئمڕوو چوارشەممە، وەرگردن زیاتر لە 20 مليۆن دۆلار راگەیان، ئەوەیش ئەرا جیوەجیکردن پڕۆژەیل ئاڵشتبوین کەشوهەوا لە سەندووق کەشوهەوای سەوز لە لوتکەی کەشوهەوای نەتەوە یەکگرتگەیل "COP 30".

ئی لوتکە لە رووژ دەی تشرین دویەم لە بەڕازیل وەڕیەو چگ، و تا 21 مانگ وەردەوامە.

ناوەند نیشتمانی ئاڵشتبوین کەشوهەوا لە وەزارەت ژینگەی عراق لە بەیاننامەیگ وت: سەرکەفتنیگ دیبلۆماسی و هونەری گرنگ ئەرا عراق وەدەس هاوریاس لە کارەیل (COP 30)، کە فەرمی وەرگردن 22 مليۆن دۆلار لە سەندووق کەشوهەوای سەوز وەرگریا ئەرا جیوەجیکردن پڕۆژەیل ئاڵشتبوین کەشوهەوا لە عراق.

وەرجەیەر لوقمان فەیلی نوینەر هەمیشەیی عراق لەلای نەتەوە یەکگرتگەیل وت: سپۆنسەر ئاڵشتبوین کەشوهەوا هیمان سەختە ئەرا دەوڵەتەیل ئەوزەڵکار.

ئەوەیش لە بەیاننامەی گرووپ 77 وچین پیشکەشی کرد کە فەیلی سەرۆکایەتیی کەێد، لەناو دانیشن سەرەتایی کۆنگرەی دەوڵەتەیل لایەن لە رێککەفتن نەتەوە یەکگرتگەیل لە باوەت ئاڵشتبوین کەشوهەوا (COP 30)، لە شار بیلیم لە بەڕازیل.

عراق یەکیگە لەو پەنج دەوڵەتە کە فرەترین کەفنە وەر کاریگەری ئاڵشتبوین کەشوهەوار وەگورەی نەتەوە یەکگرتگەیل.

عراق نزیکەی 30% لە زەویەیل کشتوکاڵی لەوەر ئاڵشتبوین کەشوهەوا لە ماوەی سی ساڵ گوزەشتە لەدەسداگە، وەگورەی راپۆرتەیل ناوەند ستراتیژی ماف مرۆڤ لە سەرتای ساڵ 2025.