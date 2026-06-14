عراق زیاتر لە 118 هەزار تەن بەنزین لە چارەکەیل یەکەم ساڵ 2026 هاوردە کەێد

شەفەق نیوز - بەغداد

کۆمپانیای بازاڕکردن نەفت عراقی "سۆمۆ"، راگەیان ک قەوارەی هاوردەیل عراقی لە بەنزین رەسیەسە نزیکەی 118 هەزار تەن لە ماوەی چارەکەیل یەکەم ئمساڵ، و دیاری کرد ک ئی بڕەیلە دویاکەفتنیگ بەرچاو وەخوەیەوە دێنێد وەگەرد ساڵ 2025.

کۆمپانیاگە لە ئاماریگ ک ئاژانس شەفەق نیوز چەوی وەپی کەفت، وت: عراق 118 هەزار و 298 تەن بەنزین لە ماوەی ک لە کانوون دویەم (یەنایەر) تا کووتایی ئازار (مارس) 2026 دریژە کیشێد، هاوردە کەرد.

"سۆمۆ" وتیش ک ئی بڕە نیشانەی دویاکەفتنیگ ئاشکراس وەگەرد هەمان ماوە لە ساڵ 2025، ک هاوردەیل لەلی رەسیە بۊیە 349 هەزار و 292 تەن، واتە وە ریژەی 66.1% دویاکەفتگە، و دیاری کرد ک عراق هیچ هاوردەیگ ئەرا مادەی زەیت گاز (گاز ئۆیڵ) یا نەفت چەرمگ لەو ماوە توومار نەکردگە.

یە لە وەختیگ تیەێد ک عراق جۊر دویەمین گەوراترین بەرهەمکار نەفت لەناو ریخریاگ ئۆپیک هەژمار کریەێد، باوجی هێمان پشت وە هاوردەکردن بڕیگ لە بەرهەمە نەفتییەیل بەسێد، لە ئەنجام کەمەوبۊین توانای پاڵاوگەیل ناوخۆیی و کۊەنی بڕیگیان؛ ک دۊایین پاڵاوگەیل گەورە لە وڵاتەگە ئەرا پاڵاوگەی کەربەلا زەورێد ک نزیکەی 140 هەزار بەرمیل لە رووژیگ بەرهەم ئاوردێد، لە وەختیگ پاڵاوگەی بێجی ئەرا ساڵەیل هەشتاگان سەدەی گوزەشتە زەورێد وە توانای دیزاینکردن 300 هەزار بەرمیل لە رووژیگ و تویش زەرەد گەورەیگ بۊیە لە ماوەی جەنگ دژ وە ریخریاگ داعش، هەرچەن پاڵاوگەی دۆرە ک لە شەسەیل دامەزریان وە توانای 140 هەزار بەرمیل لە رووژیگ.