‏عراق ئەرا پلەی پەنجەم داوەزێد لە سەنین موڵک لە تورکیا

‏شەفەق نیوز ـ ئەنقەرە

‏دەسەی ئامار تورکیا، ئمڕوو شەممە، ئاشکرایکرد عراق ئەرا پلەی پەنجەم داوەزیایە لەناوەین ئەو وڵاتەیلە زیاترین مولک لە تورکیا سەننە لە ماوەی مانگ تشرین یەکەم لەدویای ئەوەگ پلەی سێیەم هاورد لە ماوەی دوو مانگ وەرین.

‏دەسەگە لە راپۆرتیگ ئاژانس شەفەق نیوز دیەسێ راگەیان، لەوەر ئەوەگ فروش ماڵ لە تورکیا داوەزیایە وە رێژەی 0.5٪ لە تشرین یەکەم بەراورد وە هەمان مانگ لە ساڵ گوزەشتە، رەسیە 164306 ماڵ.

‏وتیش؛ فروش ماڵ وە بیانیەیل وە رێژەی 0.8% داوەزیایە لە تشرین یەکەم بەراورد وە هەمان مانگ لە ساڵ وەرین، رەسیە 2106 ماڵ، فروش وە بیانیەیل 1.3٪ لە بڕ گشت فروشەیل مانگ تشرین یەکەم پێک تیارێد.

‏دەسەگە دیاریکرد، "روسیەیل هانە لوتکەی وڵاتەیل ترەک جویر زیاترین سەنین مولک لە تورکیا لە ماوەی مانگ تشرین یەکەم وە شمارەی 315 ماڵ، ئەڵمانیا وە دویەم تێد وە سەنین 191 ماڵ، ئیران وە سێیەم تێد 172 ماڵ، ئۆکرانیا وە چوارەم تێد وە171 ماڵ، عراقیەیل وە پەنجەم تێن وە 126 ماڵ.

‏وەپای دەسەگە ئازەربایجان وە پلەی شەشەم تێد وە

‏ 96 ماڵ، فەلەستین وە 69 ماڵ، چین وە هەشتەم تێد وە 66 ماڵ، ئەفغانستان وە نۆیە تێد وە 59 ماڵ بەریتانیا وە دەیەم تێد وە 58 ماڵ.

