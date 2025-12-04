عراق ئۆپراسیۆنیگ نوو قاچاخکردن 12کگم هووشبەر لەری بالۆن پویچکەێد
شەفەق نیوز ـ ئەنبار
هێزە سنووریەیل عراق توەنستن تەقەلای قاچاخکردن 12کگم مادەی هووشبەر لە ری بالۆن لە بان سنوور ناودەوڵەتی خوەرئاوای ئەنبار پویچەوبکەن کە دویەم کار لەیجویرەس لە ماوەی دوو رووژ.
فەرماندەیی سنوور، ئمڕوو پەنجشەممە، لە بەیانامەیگ وت، مەفرەزەیل فەوج یەکەم لیوای سنوور شەشەم لەفەرماندەیی سنوور ناوچەی دویەم توەنست تەقەلای بڕ گەپیگ لە حەب مادەی هووشبەر وە بارستەی 12 کگم پویچەوبکەێد.
ئاشکرایکرد، ئەو بڕە لەری بالۆن کڕ سنوور خوەرئاوای پارێزگای ەنبار رەدکردیە، وە شیوەی یاسایی دەسوەبانی گیریاس و رێکار یاسایی گیرێدەوەر.
دویەکە چوارشەممە، فەرماندەیی سنوور خەوەردا لە پویچەوکردن تەقەلای قاچاخکردن 20 کگم مادەی هووشبەر لەری بالۆن لەبان سنوور ناودەوڵەتی پارێزگای ئەنبار لە خوەرئاوای عراق.