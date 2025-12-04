‏عراق ئۆپراسیۆنیگ نوو قاچاخکردن 12کگم هووشبەر لەری بالۆن پویچکەێد

‏شەفەق نیوز ـ ئەنبار

‏هێزە سنووریەیل عراق توەنستن تەقەلای قاچاخکردن 12کگم مادەی هووشبەر لە ری بالۆن لە بان سنوور ناودەوڵەتی خوەرئاوای ئەنبار پویچەوبکەن کە دویەم کار لەیجویرەس لە ماوەی دوو رووژ.

‏فەرماندەیی سنوور، ئمڕوو پەنجشەممە، لە بەیانامەیگ وت، مەفرەزەیل فەوج یەکەم لیوای سنوور شەشەم لەفەرماندەیی سنوور ناوچەی دویەم توەنست تەقەلای بڕ گەپیگ لە حەب مادەی هووشبەر وە بارستەی 12 کگم پویچەوبکەێد.

‏ئاشکرایکرد، ئەو بڕە لەری بالۆن کڕ سنوور خوەرئاوای پارێزگای ەنبار رەدکردیە، وە شیوەی یاسایی دەسوەبانی گیریاس و رێکار یاسایی گیرێدەوەر.

‏دویەکە چوارشەممە، فەرماندەیی سنوور خەوەردا لە پویچەوکردن تەقەلای قاچاخکردن 20 کگم مادەی هووشبەر لەری بالۆن لەبان سنوور ناودەوڵەتی پارێزگای ئەنبار لە خوەرئاوای عراق.

