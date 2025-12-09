عراق دەوام فەرمی سوو چوارشەممە کەێدە پشوو

شەفەق نيوز - بەغداد

ئەنجومەن وەزیرەیل عراق، ئمڕوو سێشەممە، بڕیار پەکخستن دەوام فەرمی سوور چوارشەممە دا، ئەوەیش وە بوونەی هەشتەمین ساڵیاد راگەیانن "سەرکەفتن" وەبان ریخریاگ داعش و شکستهاوردن سەربازیی.

وەرجەیە، ئەنجومەن وەزیرەیل دانیشتن ئاسایی خوەی وە سەرۆکایەتی محمد شیاع سودانی سەرۆک حکومەت وەڕیەوبردن کارەیل ئەنجام دا.

جی باسە کە ریخریاگ داعش لە ناوڕاس ساڵ 2014 ناوچەیلیگ داگیر کرد وە نزیک یەک لە سێیەی رووبەری عراق، تا دویای ئەوە هیزەیل عراق وە پاڵپشتی هاوپەیمان ناودەوڵەتی وە سەرۆکایەتی ئەمریکا دەسوە هەڵمەتیگ سەربازی بکەێد تا ماوەی سێ ساڵ وەردەوام بوی، مە وە شکستهاوردن سەربازی ئەو ریخریاگ تونەڕەویە کۆتایی هات.