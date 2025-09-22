عراق.. دەسگیرکردن دوو توومەتبار وە خەڵەتانن و ژنیگیش وەتوومەت شکەنجەدان دویەت شویەگەی

شەفەق نيوز/ بەغداد/ واست/ ديالە

فەرماندەیی پولیس کەرخ، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە دەسگیرکردن دوو توومەتبار وە خەڵەتانن مەردم لە بەغداد پایتەخت، و پولیس واست دەسگیرکردن ژنیگ راگەیان وە توومەت شکەنجەدان دویەت شویەگەی.

پولیس بەغداد لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: لە ئەرکەیل ئەمنی و گەردین پولیس فریاکەفتن جامیعە لە کەرت وەرپرسایەتی، دوو کەس دیان لە مەڕ ماڵەیل وەسنگ گردەوکردن هاوکاری ئەرا چارەسەرکردن بیماری، کە پولیس لەلییان پرسیار کرد، و دەرکەفت راپۆرت پزشکی درووکانی دیرن.

وەگورەی بەیاننامەگە، ئەو دوو کەسە دەسگیرکریان و راپۆرتە ساختەیل لەلییان بریا، و دریانە دەس بنکەی پولیس ئەرا جیوەجیکردن ریکارەیل یاسایی.

لە واست، پولیس لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: فەرماندەیی تیمیگ دروس کرد لە بەش مقیەتیکردن خیزان و مناڵ و بەش پولیس کۆمەڵایەتی، ئەوەیش دویای بڵاوبوین پارچە ڤیدیۆییگ لەبان سۆشیال میدیا نشان مناڵیگ دەێد پەسا کەفێدە وەر شکەنجە، لە یەکیگ لە ناوچەیل شار کووت.

وەگورەی بەیاننامەگە، زیانسغڕی و مینەکردن رەسیە دیاریکردن شوین ئەو مناڵە، و ژنەگە دەسگیر کریا، و ریکارەیل یاسایی جیوەجی کریا.

لە دیالە، سەرچەوەیگ ئەمنی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: کراکاریگ لەداڵگبوی ساڵ 2002 گیانی لەدەسدا، ئەوەیش لە ئەنجام کەفتنی لەبان پاچینەی کارەبایی لەناو کۆمپانیایگ کەرەستەیل کارەبایی کە لەناوی کار کەێد نزیک ناوچەی سەیدیە لە شار بەعقووبە.