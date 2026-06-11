‏عراق دەسکەێدە هەناردەکردن ماسی ئەرا بازاڕەیل جیهانی

شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏وەزیر کشاوەرزی عەبدولرەحیم شمێری، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان ئەرا یەکەمینجار لە عراق ، دەسکردنە وە کلکردن ماسی ئەرا بازاڕەیل جیهانی.

‏شمێر لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، ئێ گامە نیشانەی دەسکەفت گرنگیگە ئەرا ناوبانگ عراق و ماسی و بەرهەمە عراقیەیل کە وە کوالێتیەگەیان ناسریانە".

‏دیاریکرد، ئێ کارە سەرەتایگە ئەرا دەسکەفتەیل و ئەو کارەیلە کە وەزارەتەگە لەی وەختە وەپی هەلسێد لە پێناو ئەوزەڵداین وە کەرت کشاوەرزی و وەردەوامی پرۆسەی کشاوەرزی و چارکردن کۆسپەیل و دانان ئابووری پوڕیایگ ئەرا ئیوەتکەرەیل ماسی و پاڵپشتی ئابووری نیشتیمانی وڵاتەگە".

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