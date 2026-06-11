عراق دەسکەێدە هەناردەکردن ماسی ئەرا بازاڕەیل جیهانی
شەفەق نیوز ـ بەغدا
وەزیر کشاوەرزی عەبدولرەحیم شمێری، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان ئەرا یەکەمینجار لە عراق ، دەسکردنە وە کلکردن ماسی ئەرا بازاڕەیل جیهانی.
شمێر لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، ئێ گامە نیشانەی دەسکەفت گرنگیگە ئەرا ناوبانگ عراق و ماسی و بەرهەمە عراقیەیل کە وە کوالێتیەگەیان ناسریانە".
دیاریکرد، ئێ کارە سەرەتایگە ئەرا دەسکەفتەیل و ئەو کارەیلە کە وەزارەتەگە لەی وەختە وەپی هەلسێد لە پێناو ئەوزەڵداین وە کەرت کشاوەرزی و وەردەوامی پرۆسەی کشاوەرزی و چارکردن کۆسپەیل و دانان ئابووری پوڕیایگ ئەرا ئیوەتکەرەیل ماسی و پاڵپشتی ئابووری نیشتیمانی وڵاتەگە".