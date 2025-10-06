عراق دەسکەێدە هەڵمەت ڤاکسین ئەنفلۆنزای وەرزی ئەرا هاوڵاتیەیل

شەفەق نيوز- بەغداد

وەزارەت تەندروسی عراق، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان دەسکردنە وە هەڵمەت کوتان ڤاکسین ئەنفلۆنزای وەرزی لە گشت بنکەیل چەودێری تەندروسی سەرەتایی و شمارەیگ خەستەخانەیل بەغدا و پارێزگایەیل.

لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، هەڵمەتەگە لە چوارچمگ تەقەلا مقیەتیکرەیل وەردەوام تێد ئەرا پاراستن هاوڵاتیەیل لە بیماری هەناسداین و سنووردارکردن رێژەی تویشهاتن وە تویشهاتن و لێکەفتگەیل ڤایرۆس ئەنفلۆنزا، دووپاتکرد فەرمانگەی تەندروسی گشت پارێزگایەیل دەسکردنە وە جیوەجیکردن بەرنامەی خوەپارێزی تاوەت وە کوتان.

تەندروسی عراق دیاریکرد، ڤاکسینەگە وە خۆرایی ها وەردەس ئەرا گشت هاوڵاتیەیل، وە تایوەت ئەو کەسەیلە زیاتر تویش تێن.

وەزارەتەگە دوپاتکرد لەبان گرنگی وەرگردن ڤاکسین و رۆلی لە کەمەوکردن ئەگەرەیل تویشهاتن و تونی نیشانەیل و رخداریەلی دووپاتکرد ڤاکسینەگە بیوەییە و وەلایەن رێکخریاگ تەندروسی جەهانی باوەڕ وەپیکریاس.

وەزارەەگە داوا لە گشت هاوڵاتیەیل کەێد رویبکەنە نزیکترین بنکەی تەندروسی ئەرا وەرگردن ڤاکسین وەرد پابەندبوین وە رێکارەیل گشتی خوەپارێزی، جویر شوردن دەسەیل و دویرەوکەفتن لە گردەوبوین و مقیەتیکردن خوەراکەیل تەندروس.