عراق کڕیگ دەریایی واز کەێد ری ئەرا سێ دەوڵەت قەیبڕەو کەێد

شەفەق نيوز- بەسرە

بەسرە، ئمڕوو شەممە، ئامادەکاری کەێد ئەرا وازکردن کڕ دەریایی نوویگ بەندەر ئوم قەسر وە بەندەر راشد لە دەیەی بەسێدەو لەناو رییگ لۆجیکی نوو مەزەنە کریەێد وەختەگە و خەرجەگە ناوەین دەوڵەتەیل ناوچەگە کوڵبڕەو بکەێد.

سەرچەوەیگ ئاگادار ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئی کڕ نووە پشت وە کەشتی پلخواردن دی یی وۆرد ئیکسیپرێس بەسێد کە خەرجی رەسێدە 50 مليۆن دۆلار و توەنێد 145 کەنتەر لە هەر کاروانیگ هەڵگرێد، دیاری کرد کە کاروانەگە ری 10 رووژ ناوەین ڕیمارا٦ە تورکیا و عومان ئەرا تەنیا 36 ساعەت لەڕی بەندەر ئوم قەسر کوڵبڕەو بکەێ.

وتیش: مەوقەی وەڕیکەفتن یەکەمین کاروان کەفێدە 17ی ئی مانگە.

لەلای خوەییش؛ کۆمپانیای گشتی بەندەریل عراق پیشوازی وەی کڕ دەریایی نووە کرد، و دکتۆر ئەندازیار فەرحان فەرتوسی وت: ئی خزمەتگوزاری نووە توانای گرنگیگ دەێد وە بەندەریل عراق.

فەرتوسی لە قسەیلی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئی کڕە پشتبەسین وە گواستنەوەی هشکایی کەمەو کەێد و هیلێد چشتەیل زویترەک بڕەسن.

وتیش: ئی کۆمپانیا کار کەێد ئەرا ئامادەکردن خوازینەیل وەکارخستن لە بەندەر ئوم قەسر ئەرا مسۆگەرکردن رێکوپیکی کارەگە، و پاڵپشتی لە جویلەی بازرگانی ناوەین عراق و ئیمارات کەێد.