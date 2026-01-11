‏عراق دویەم وڵات عەرەبیە لە گەشتکردن ئەرا تورکیا لە ماوەی یەک مانگ

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏وەزارەت رووشنهویری و گەشتوگوزار تورکیا، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان عراق پلەی دویەم تێد لە شمارەی گەشتیار عەرەب لەماوەی مانگ تشرین دویەم 2025.

‏وەزارەتەگە لە ئاماریگی کە ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکردیە راگەیان، عراق پلەی دویەم تێد لە وڵاتەیل عەرەبی لە شمارەی گەشتیارەیلی لەو ماوەکە رەسیە 69352 گەشتیار، لە هەمان وەخت سعودیە وە یەکەم تێد وە 70979 گەشتیار و جەزائیر سێیەم تێد وە 30629 گەشتیار.

‏وتیش، میسر وە پلەی چوارەم هات وە توومارکردن 19 هەزار و 955 گەشتیار، لە دویای ئەویش لوبنان وە پلەی پەنجەم تێد وە 17 هەزار و 25 گەشتیار، و مەغریبیش لە پلەی شەشەم بوی وە 15 هەزار و 700 گەشتیار.

‏دیاریکرد، لیبیا لە پلەی هەفتەمە وە 14 هەزار گەشتیار، تونس لە پلەی هەشتەم وە 12 هەزار گەشتیار، کوێت لە پلەی نۆیەم وە 9 هەزار گەشتیار، و ئیماراتیش لە پلەی دەیەم هات وە 5 هەزار گەشتیار.

‏