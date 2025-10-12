عراق دویەم گەورەترین هەناردوکەر نەفتە ئەرا هندستان لە ئەیلوول

شەفەق نيوز- بەغداد

عراق لە پلەی دویەم هات جویر گەورەترین هەناردەکەر نەفت خاو ئەرا هندستان لە مانگ ئەیلوول گوزەشتە.

کۆمپانیای کیپلەر وت: رووسیا لە شوین خوەی مەن جویر گەورەترین هەناردەکەر نەفت ئەرا هندستان لە ئەیلوول، کە بەشەگەی رەسیە

33.3% لە بڕ هاوردەیل نەفت هندستان.

کۆمپانیاگە وتیش: هندستان لە ئەیلوول 1.6 ملیۆن بەرمیل نەفت رووژانە لە رووسیا هاوردگە، وە داوەزیانیگ رەسێدە ریژەی 6% لە 1.7 ملیۆن بەرمیل رووژانە کە لە ئاب سەنیەسەی، وەلێ هیمان رووسیا هەناردەکەر سەرەکیە ئەرا هندستان.

وتیش: هندستان هاوردەیلی لە عراقەو زیایەو کرد ئەرا 904 هەزار بەرمیل لە رووژیگ لە ئاب، و سعودیە لە پلەی سێیەم و ئیمارات لە پلەی چوارەم هات.

هندستان سێیەم گەورەترین خەرجکەر نەفتە لە جیهان، و وەشیوەی گەورەیگ پشت وە هاوردەیل بەسێد، و پاڵاوگە نەفتیەیل هندستان لە زیاتر لە 30 دەوڵەت سینن.