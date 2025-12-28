عراق دویەم مردن وە گەزین سەگ هار لە ماوەی چەن رووژیگ توومار کەێد

شەفەق نيوز - بابل

زاڕوویەیگ لە پارێزگای بابل، کە دویای تویشهاتن گەزین سەگ هار، ئمڕوو یەکشەممە، گیانی لەدەسدا، وەیەوە عراق دویەم مردن وەی بیماریە لە ماوەی چەن رووژیگ توومار کەێد.

شەوەکی ئمڕوو، خەسەخانەی ئیمام عەلی لە بابل، زاڕوویگ وەرگرد کە تویش دەرد سەگ هاری هاتگە، و تەندروسیی سەخت بویە، ئەوەیش دویای چەن رووژیگ لە تویشهاتن گەزین سەگ.

فەرمانگەی تەندروسی بابل لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: خەسەخانەگە مناڵیگ لە تەمەن 11 ساڵان وەرگرد نشانەیل بیماری سەگ هاری وەپیەو بویە، ئەوەیش دویای 20 رووژ لە گەزیانی وە قەپ سەگ.

دیاری کرد کە تەندروسی مناڵەگە سەختە پەیامە ڤایرۆسەگە رەسیەسە هەناسەدانی وەگەرد دەرکەفتن نیشانەیل هیستریا و نەتوانستن نووشین ئاو.

بڕیگ لە شارەیل عراق بەرزەوبوین وەرچەویگ لە بڵاوبوین سەگەیل وەرەلا وەخوەیان دوینن، وەگەرد توومارکردن پەلامار سەگەیل وەبان مناڵ و هاوڵاتیەیل.