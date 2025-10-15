عراق دویەم بەرهەمکار نەفتە لە ئۆپیگ لەماوەی ئەیلوول گوزەشتە

شەفەق نيوز- ڤیێنا

راپۆرتەیل ریخریاگ ئۆپیگ، ئمڕوو چوارشەممە، نشان دا کە عراق لە پلەی دویەم هات جویر گەورەترین بەرهەمکار نەفت لە ماوەی ئەیلوول ئمساڵ.

وەگورەی راپۆرتەگە، سعودیە لە وەردەم دەوڵەتەیل بەرهەمکار نەفت بوی لە ماوەی مانگ ئەیلوول 2025 وەنزیکەی 9.961 ملیۆن بەرمیل لە رووژیگ، ئیجا عراق لە پلەی دویەم وە 4.066 ملیۆن بەرمیل لە رووژیگ، و ئیمارات لە پلەی سێیەم وە 3.353 ملیۆن بەرمیل لە رووژیگ.

ئیران لە پلەی چوارەم هات وە 3.250 ملیۆن بەرمیل لە رووژیگ، ئیجا کوێت وە 2.515 مليۆن بەرميل لە رووژیگ، ئیجا نەیجیریا وە 1.517 مليۆن بەرميل لە رووژیگر وليبيا وە 1.318 مليۆن بەرميل لە رووژیگ.

وتیش: بەرهەم ڤەنزوێلا رەسیە 967 هەزار بەرمیل لە رووژیگر و جەزائیر 951 هەزار بەرميل لە رووژیگ، و کۆنگۆ لە خوار لیستەگە هات وە 260 هەزار بەرميل لە رووژیگ.