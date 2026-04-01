‏عراق دوو رووژ کردە پشوو وە بوونەی سەرکەفتن ئەرا مۆندیال ٢٠٢٦

شەفەق نیوز - بەغدا

‏سەرۆک وەزیرەیل محەمەد شیاع سودانی، فەرمان دا وە پشووی فەرمی لە گشت فەرمانگەیل دەوڵەت ئەرا رووژەیل چوارشەممە و پەنجشەممە، وە بوونەی سەرکەفتن هەڵبژاردەی نیشتمانی ئەرا کوتاییەیل جام جیهانی 2026.

‏ئی بڕیارە دویای ئەوە هات کە "شێرەیل ڕافیدەین" توەنستن خەونە دێرینەگە بکەنە ڕاسی و شوین خوەیان لە مۆندیال واز بکەن، دویای ئەوە کە لە بازییگ لە شەوەکی شەفەق ئمڕوو چوارشەممە لە بازیگەی "مۆنتێری" لە مەکسیک وەڕیوەچی، وە ئەنجام (2-1) لە هەڵبژاردەی بۆلیڤیا بردنەوە، وە یەیش عراق دویای چل ساڵ دابڕان، گلەوخوارد ئەرا ناو مەیدان مێژوویی جیهانی.

