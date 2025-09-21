عراق.. داوەزیان وە ملیارا دۆلار لە هاوسەنگی بازرگانی و بەرزەوبوین هەناردەیل نەفتی

شەفەق نیوز - بەغداد

دەزگای ئایندەی عراق ئەرا لێکۆڵینەوە و سڵاکاری ئابووری، ئمڕوو یەکشەممە، راپۆرت داوەزیان هاوسەنگی بازرگانی وڵاتەگە بڵاو کرد و لە ماوەی نیمەی یەکەم ئمساڵ وە بەراورد وە ساڵ گوزەشتە رەسیە زیایەیگ نزیکەی شەش ملیار دۆلار.

لە راپۆر دەزگاگە وتیش: هاوسەنگی بازرگانی عراق لە نیمەی یەکەم ساڵ 2025 وە رێژەی 33% داوەزیاس وە بەراورد وە نیمەی یەکەم ساڵ 2024 و رەسیەسە 11.7 ملیار دۆلار، کە لە نیمەی یەکەم ساڵ 2024 17.6 ملیار دۆلار بویە.

سەرۆک دامەزراوەگە، شارەزای ئابووری، مەنار عوبەیدی، مدوو ئی داوەزیانە گلەو دا ئەرا داوەزیان 7% بەهای بڕ هەناردەکردن، کە بەهای هەناردەکردن نەفت وەڕێژەی 11% داوەزیاس و لە 48.7 ملیار دۆلارەو هاتیەسە 43.3 ملیار دۆلار.

وتیش: هەناردەکردن وەرگیراوەیل نەوت وەڕێژەی 88% ئەرا 2.1 ملیار دۆلار زیایکردگە، لە وەختیگ لە خود ماوەی ساڵ 2024، 1.15 ملیار دۆلار بویە، و هەناردەکردن نانەفتی وەڕێژەی 68% زیایکردگە، لە 1.14 ملیار دۆلارەو ئەرا 1.9 ملیار دۆلار.

وەگەرد ئی زیایبویە، داوەزیان بەهای هەناردەکردن کاریگەری لەبان بڕ هەناردەکردن داشت. وەپێچەوانەوە بەهای هاوردەکردن وەڕێژەی 7% زیاییکردگە، لە نیمەی یەکەم ساڵ 2024 لە 33.3 ملیار دۆلارەو ئەرا 35.7 ملیار دۆلار لە نیمەی یەکەم ساڵ 2025، وەگورەی ڕاپۆرتەگە.

عوبەیدی وتیش: "وەگەرد بەرزەوبوین بەهای هاوردەکردن و داوەزیان بەهای هەناردەکردن، هاوسەنگی بازرگانی وەی ئاست وەرچەوە داوەزیا، وەردەوامی داوەزیان نرخ نەفت توەنێد بەهای هەناردەکردن زیاتر کەمەو بکەێد، و وەگەرد زیایبوین هاوردەکردن، یەیش باڵانسەگە لە زیایچگن لە بەرژەوەنی عراقەو ئاڵشت کورد ئەرا کوڵهاوردن بودجە".