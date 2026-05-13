عراق.. داوەزیان کەمکەم پلەیل گەرمی و دەرفەت واران وارین لە ٤٨ ساعەت ئایندە
شەفەق نیوز - بەغداد
دەسەی گشتی کەشناسی و چەودێری زەویلەرزە، ئمڕوو چوارشەممە، مەزەنە کرد بارودۆخ کەشوهەوا داوەزیان کەمکەمەی چەن پلەیگ لە گەرمی وەخوەی بوینێد لە ناوچەی باشوور عراق، وە شێوەیگ هەوا لە ساعەتەیل شەوەکی و شەو مامناوەند بوود و لە ناوڕاس رووژ تا ڕادەیگ گەرم بوود.
لە هەمان وەخت، پلەیل گەرمی لە ناوچەیل ناوڕاس و باکوور جویر دویکە توومار کرێد، وەگەرد هەبوین پارچە هەور لە بڕیگ لە شوونەیل ناوڕاس و باشوور، لە ناوچەی باکووریش ئاسمان نیمەهەور بوود و دەرفەت ئەرا واران وارین رفتیگ هەس کە زیاتر لە بەشەیل باکوور و خوەرهەڵات ناوچەگە بوود.
دەسەگە دیاری کرد، سوو پەنجشەممە، پلەیل گەرمی لە ناوچەی ناوڕاس چەن پلەیگ داوەزیان کەمکەم وە خوەیەوە بوینێد، و لە ناوچەی باکووریش کەمیگ نزمەو بوود، بەڵام لە ناوچەی باشوور جویر پلەیل وەرین توومار کرێد، ئاسمان لە ناوچەیل ناوڕاس و باکوور نیمەهەور تا هەور بوود، و لە ناوچەی باشووریش ئاسمان رووشن بوود.