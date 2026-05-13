‏عراق.. داوەزیان کەمکەم پلەیل گەرمی و دەرفەت واران وارین لە ٤٨ ساعەت ئایندە

‏عراق.. داوەزیان کەمکەم پلەیل گەرمی و دەرفەت واران وارین لە ٤٨ ساعەت ئایندە
2026-05-13T07:40:58+00:00

شەفەق نیوز - بەغداد

‏دەسەی گشتی کەشناسی و چەودێری زەویلەرزە، ئمڕوو چوارشەممە، مەزەنە کرد  بارودۆخ کەشوهەوا داوەزیان کەمکەمەی چەن پلەیگ لە گەرمی وەخوەی بوینێد  لە ناوچەی باشوور عراق، وە شێوەیگ  هەوا لە ساعەتەیل شەوەکی و شەو مامناوەند بوود و لە ناوڕاس رووژ تا ڕادەیگ گەرم بوود.

‏لە هەمان وەخت، پلەیل گەرمی لە ناوچەیل ناوڕاس و باکوور جویر دویکە توومار کرێد، وەگەرد هەبوین پارچە هەور لە بڕیگ لە شوونەیل ناوڕاس و باشوور، لە ناوچەی باکووریش ئاسمان نیمەهەور بوود و دەرفەت ئەرا واران وارین رفتیگ هەس کە زیاتر لە بەشەیل باکوور و خوەرهەڵات ناوچەگە بوود.

‏دەسەگە دیاری کرد، سوو پەنجشەممە، پلەیل گەرمی لە ناوچەی ناوڕاس چەن پلەیگ داوەزیان کەمکەم وە خوەیەوە بوینێد، و لە ناوچەی باکووریش کەمیگ نزمەو بوود، بەڵام لە ناوچەی باشوور جویر پلەیل وەرین توومار کرێد، ئاسمان لە ناوچەیل ناوڕاس و باکوور نیمەهەور تا هەور بوود، و لە ناوچەی باشووریش ئاسمان رووشن بوود.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon