‏عراق جویر خوەی مەن لەناوەین وڵاتەیل عەرەبی کە کەمترین نرخ بەنزین دیرێد

شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏عراق پارێزگاری لە پێگەی خوەی کرد لەناوەین ئەو وڵاتەیلە کە کەمترین نرخ بانزین داشتیە لە ماوەی مانگ تشرین یەکەم 2025 وەپای داتایەیل Global Petrol Prices.

‏نرخ بانزین لە عاق وە بڕ 0.649 دۆلار ئەرا هەر یەک لیتر تێد،وەیجویرە پارێزگاری لە پێگەگەی کرد لە لیست ئەو وڵاتەیلە عەرەبیە کەمترین نرخ سزەمەنی دیرن، ئێ نرخە لەدویای جیگیربوین تا رادەیگ تێد کە بازاڕ عراقی وەخوەی دیە بەراورد وە وڵاتەیل عەرەبی ترەک کەبەرزەوبوین وەخوەیانەو دین.

‏وەپای رێکخنەیل، عراق ها پلەی هەشتەم عەرەبی، لەناوەین ئەو جیاوازی ئاشکرایە ناوەین وڵاتەیل، ئۆردن وە پلەی یەکەم تێد وە نرح 1.516 دۆلار ئەرا هەر لیتریگ، لەدویای مەغری تێد ئینجا سوریا و تونس، لەدویایش ئیمارات وە پلەی هەفتەم وەرجە عراق.

‏ لە وەرانوەر وڵاتەیل کەنداو داوەزیان نرخ توومارکردن، نرخ هەر لیتریگ لە سعودیە رەسیە 0.621 دۆلار، لە قەتەر 0.549 دۆلار، و بەحرەین 0.531 دۆلار، کوەیت وە نرخ 0.342 دۆلار. باوجی لیبیا پارێزگاری لە پێگەیکردیە جویر هارزانترین وڵات عرەبی لە بانزین وە نرخ تەنیا 0.027 دۆلار.