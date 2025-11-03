‏عراق بەشداری لە پاڵەوانیەتی لەشجوانی جیهانی کەێد

شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏یەکێتی لەشجوانی عراق، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان بڕیارە بەشداریکردنیان لە پاڵەوانیەتی لە جیهانی ئایندەی ئێ مانگە لە شانشین سعودیە بوود.

‏سەرۆک یەکێتیەگە فائز عەبدولحەسەن وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، هەڵوژاردەی عراق بەشدارە لە گەپترین پالەوانیەتی جەهانی لەشجوانی، کە نوخبەیل جەهای گرێدە خوەی، لە ماوەی مانگ تەشرین دویەم لە سعودیە کرێد.

‏وتیش، پاڵەوانیەتیەگە لە بیس و هەفت تەشرین دویەم کرێد و تا یەک کانون یەکەم ئایندە ەردەوام بوود وە بەشداری دیارترین پاڵەوانەیل بازیەگە لەبان ئاست جەهان.

‏دیاریکرد، یەکێتیگە جیاوەکردن بازیکەرەیل هەڵوژاردەی نیشتیمانی ئەنجامدایە وە سەرپەرشتی لیژنەیگ تەکنیکی تایوەت، وە بەشداری 130 بازیکەر لە پارێزگا جیاوازەیل عراق، ئەرا دیاریکردن خاسترین نوێنەر وڵاتەگە لە پاڵەوانیەتی جەهانی.

‏ئاشکرایکرد، پرۆسەی هەڵوژاردن بازیکەرەیل لەری زنجیرە تاقیکردنەوەیگ بوی کە لە هەشت مانگ تەشرین یەکەم دەسوەپی کرد و تا 30 هەمان مانگ وەردەوام بوی، وتیش، هەڵوژاردەی عراق دەسکەێدە سەربوزەگە راهێنانەیل لە سوو سێشەممەەو خوەی ئەرا پێشبڕکێگە ئامادەکەێد.

‏

‏