عراق بەشداری لە پاڵەوانیەتی لەشجوانی جیهانی کەێد
یەکێتی لەشجوانی عراق، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان بڕیارە بەشداریکردنیان لە پاڵەوانیەتی لە جیهانی ئایندەی ئێ مانگە لە شانشین سعودیە بوود.
سەرۆک یەکێتیەگە فائز عەبدولحەسەن وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، هەڵوژاردەی عراق بەشدارە لە گەپترین پالەوانیەتی جەهانی لەشجوانی، کە نوخبەیل جەهای گرێدە خوەی، لە ماوەی مانگ تەشرین دویەم لە سعودیە کرێد.
وتیش، پاڵەوانیەتیەگە لە بیس و هەفت تەشرین دویەم کرێد و تا یەک کانون یەکەم ئایندە ەردەوام بوود وە بەشداری دیارترین پاڵەوانەیل بازیەگە لەبان ئاست جەهان.
دیاریکرد، یەکێتیگە جیاوەکردن بازیکەرەیل هەڵوژاردەی نیشتیمانی ئەنجامدایە وە سەرپەرشتی لیژنەیگ تەکنیکی تایوەت، وە بەشداری 130 بازیکەر لە پارێزگا جیاوازەیل عراق، ئەرا دیاریکردن خاسترین نوێنەر وڵاتەگە لە پاڵەوانیەتی جەهانی.
ئاشکرایکرد، پرۆسەی هەڵوژاردن بازیکەرەیل لەری زنجیرە تاقیکردنەوەیگ بوی کە لە هەشت مانگ تەشرین یەکەم دەسوەپی کرد و تا 30 هەمان مانگ وەردەوام بوی، وتیش، هەڵوژاردەی عراق دەسکەێدە سەربوزەگە راهێنانەیل لە سوو سێشەممەەو خوەی ئەرا پێشبڕکێگە ئامادەکەێد.