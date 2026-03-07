عراق بەسیان ئاسمانی تا 72 ساعەت ترەک درویژەو کەێد

شەفەق نيوز – بەغداد

دەسەڵات فڕوکەوانی مەدەنی عراق، ئمڕوو شەممە، درویژەوکردن بەسیان ئاسمان عراق لەنوای گشت فرۆکەیل هاتگ و چگ و ریوار تا ماوەی 72 ساعەت راگەیان.

دەسەڵات فڕوکەوانی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئی بڕیارە لە ساعەت 12:00ی نیمەڕو 7 ئازار 2026 (09:00 وەخت جیهانی) دەسوەپی کەێد، و تا ساعەت 12:00ی نیمەڕو رووژ سێشەممە وەردەوام بوود، ئەوەیش جویر ریکاریگ مقیەتبوین وەختانە.

وتیش: ئی بڕیارە پشت وە هەڵسەنگاندن وەردەوام رەوش ئەمنی و نووەوبویەیل رەوشەیل هەرێمی تیەێد، وە مەرجیگ دووارە هەڵسەنگاندن بگریەێد وەگورەی نووەوبویەیل، وتیش: ئاگادار کۆمپانیایل فرۆکەوانی و لایەنەیل پەیوەندیدار وە هەر ئاگاداری نوویگ کریەێد.

لە 28 شوبات گوزەشتەو، ئیسرائیل و ئەمریکا پەلامار ئیران دەن، کە بویەسە مدوو کوشیان سەدان کەس لە نوایان عەلی خامەنەئی ریبەر ئیران و بڕیگ لە وەرپرسەیل ئەمنی.