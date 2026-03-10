عراق بەسیان ئاسمانی تا ماوەی 72 ساعەت ترەک درویژەو کەێد

شەفەق نيوز- بەغداد

دەسەڵاتەیل فرۆکەوانی مەدەنی عراق، ئمڕوو سێشەممە، درویژەوکردن فرۆکەوانی لە ئاسمان وڵات تا ماوەی 72 ساعەت ترەک راگەیان جویر ریکاریگ مقیەتبوین وەختانە لەوەر وەردەوامی تیژی گرژییەیل ئەمنی لە ناوچەگە.

دەسەڵاتەیل لە ئاگادارکردنیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: بەسیان ئاسمان عراق لەنوای گشت فرۆکەیل هاتگ و چگ تا ماوەی (72) ساعەت درویژەو کریا لە ساعەت 12:00 نیمەڕو ئمڕوو سێشەممە 10ی ئازار 2026 (09:00 و وەخت جیهانی UTC) و تا ساعەت 12:00ی نیمەڕو رووژ جمعە، ئەوەیش جویر ریکاریگ مقیەتبوین وەختانە.

وتیش: بڕیارەگە لە بنەمای هەڵسەنگاندن وەردەوام تیەێد ئەرا رەوشەیل ئەمنی و نووەوبویەیل رەوشەیل هەرێمی.

وتیش: ئەوەسا دووارە هەڵسەنگاندن بڕیارەگە کریەێد وەگورەی نووەوبویەیل، وەگەرد ئاگادارکردن کۆمپانیایل فرۆکەوانی و لایەنەیل پەیوەندیدار وە هەر نووەوبوییگ هاتگ.