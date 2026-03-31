‏عراق بەسانن ئاسمان وڵاتەگە 72 سەعات ترەک درویژەوکرد

‏شەفەق نیوز - بەغدا

‏دەسەڵات فڕۆکەوانی مەدەنی عراقی، ئمڕوو سێشەممە، درویژەو دان بەسانن ئاسمان عراق وە ڕووی گشت ئەو فڕۆکەیلە کە تێیەن یا چگن یا گوزەر کەن ئەرا ماوەی 72 سەعات راگەیان.

‏دەسەڵاتەگە لە بەیاننامەییگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، "ئی بڕیارە لە سەعات 12:00ی نیمەڕۆی ئمڕوو سێشەممە رێکەفت 31 ئادار 2026 (09:00 وەپای وەخت جیهانی UTC) دەس وەکار بوود، و تا سەعات 12:00ی نیمەڕۆی رووژ جومعە رێکەفت 3 نیسان 2026 وەردەوام بوود، یەیش جوور کارێگ خوەپارێزی وەختانە".

‏وتیش: "ئی بڕیارە وەپای هەڵسەنگاندن بەردەوام ئەرا بارودۆخ ئەمنی و ئاڵوگۆڕەیل ناوچەگە دەرچگە، و وەپای گۆڕانکارییە نووەگان دووارە چاو وەپیا خشنیەێد".

‏بەیاننامەگە ئاماژە وە یەیش کرد "کۆمپانیایل فڕۆکەوانی و لایەنەیل پەیوەندیدار لە هەر ئاڵوگۆڕێگ کە لە ئایندە روو بدەێد ئاگادار کرێنەو".

‏ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیسرائیل، وەردەوامن لە پەلامارەیل ئاسمانی ئەرا بان ئامانجەیلیگ لە ئیران، لەوانەیش تەهران پایتەخت، کە لە 28 شوبات گوزەشتە دەسوەپی کرد، و بویە هووکار زەرەد گەورە و کەفتن قوربانی لە ناو مەدەنییەیل و تیرۆرکردن عەلی خامنەیی ڕێبەر ئیران، و شمارەییگ لە فەرماندەیل سوپای پاسداران و سوپا.

‏‌