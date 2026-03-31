عراق بەسانن ئاسمان وڵاتەگە 72 سەعات ترەک درویژەوکرد
شەفەق نیوز - بەغدا
دەسەڵات فڕۆکەوانی مەدەنی عراقی، ئمڕوو سێشەممە، درویژەو دان بەسانن ئاسمان عراق وە ڕووی گشت ئەو فڕۆکەیلە کە تێیەن یا چگن یا گوزەر کەن ئەرا ماوەی 72 سەعات راگەیان.
دەسەڵاتەگە لە بەیاننامەییگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، "ئی بڕیارە لە سەعات 12:00ی نیمەڕۆی ئمڕوو سێشەممە رێکەفت 31 ئادار 2026 (09:00 وەپای وەخت جیهانی UTC) دەس وەکار بوود، و تا سەعات 12:00ی نیمەڕۆی رووژ جومعە رێکەفت 3 نیسان 2026 وەردەوام بوود، یەیش جوور کارێگ خوەپارێزی وەختانە".
وتیش: "ئی بڕیارە وەپای هەڵسەنگاندن بەردەوام ئەرا بارودۆخ ئەمنی و ئاڵوگۆڕەیل ناوچەگە دەرچگە، و وەپای گۆڕانکارییە نووەگان دووارە چاو وەپیا خشنیەێد".
بەیاننامەگە ئاماژە وە یەیش کرد "کۆمپانیایل فڕۆکەوانی و لایەنەیل پەیوەندیدار لە هەر ئاڵوگۆڕێگ کە لە ئایندە روو بدەێد ئاگادار کرێنەو".
ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیسرائیل، وەردەوامن لە پەلامارەیل ئاسمانی ئەرا بان ئامانجەیلیگ لە ئیران، لەوانەیش تەهران پایتەخت، کە لە 28 شوبات گوزەشتە دەسوەپی کرد، و بویە هووکار زەرەد گەورە و کەفتن قوربانی لە ناو مەدەنییەیل و تیرۆرکردن عەلی خامنەیی ڕێبەر ئیران، و شمارەییگ لە فەرماندەیل سوپای پاسداران و سوپا.