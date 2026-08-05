عراق بەرزەوبۊنیگ لە نرخەیل خاوەگەی توومار کەێد لەبان داوەزیان نەفت لە ئاست جەهانی

شەفەق نیوز - بەغداد

نرخەیل هەردوگ خاو بەسرەی قورس و مامناوەند، ئمڕوو چوارشەممە، بەرزەوبۊنیگ توومار کردن لەبان کەمەوبۊن گرێبەسەیل ئایندەیی نەفت لە بازاڕەیل جەهانی، لە وەختیگ سەوەتەی خاوەیل ریخریاگ ئۆپێک لەبان 79.50 دۆلار ئەرا یەک بەرمیل جقگیر بۊ.

خاو بەسرەی قورس 53.33 دۆلار ئەرا یەک بەرمیل توومار کرد، وە بەرزەوبۊن بڕ 1.57 دۆلار یا 3.03٪، لە وەختیگ خاو بەسرەی مامناوەند بەرزەو بۊ ئەرا 55.63 دۆلار ئەرا یەک بەرمیل، وە زیایبۊن 1.57 دۆلار یا 2.90٪.

لە بازاڕەیل جەهانی، گرێبەسەیل ئایندەیی ئەرا خاو برێنت وە بڕ 0.49 دۆلار کەمەو بۊن، یا 0.62٪، ئەرا 78.87 دۆلار ئەرا یەک بەرمیل، هەروەیجۊرە خاو خوەراوای تەکساس مامناوەند ئەمریکی وە بڕ 0.59 دۆلار کەمەو بۊ، یا 0.78٪، تا 75.18 دۆلار ئەرا یەک بەرمیل توومار بکەێد.

وەپای داتا دیارەیل بازاڕەیل، نرخ سەوەتەی خاوەیل ریخریاگ ئۆپێک رەسیە 79.50 دۆلار ئەرا یەک بەرمیل، لە وەختیگ خاو عەرەبی سۊک سعودی بەرزەو بۊ ئەرا 74.45 دۆلار ئەرا یەک بەرمیل.