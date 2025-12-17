‏عراق.. بەرزەوبوین وەرچەویگ رێژەی مارەبڕین و تەڵاق لە تشرین دویەم

‏شەفەق نیوز- بەغدا

‏ئەنجومەن باڵای دادوەری لە عراق، ئمڕوو چوارشەممە، ئامار گرێبەستەیل هاوسەرگیری و حاڵەتەیل تەڵاق توومارکریاگ لە ماوەی مانگ تشرین دویەم ٢٠٢٥ رگەیان، وەپای ئامارەگە ٢٦ هەزار و ١٢٩ گرێبەست هاوسەرگیری لە وەرانوەر ٥ هەزار و ٨٠٥ حاڵەت تەڵاق لە سەرتاسەر وڵات توومارکریانە.

‏وەپای ئەو ئامارە لە سەرۆکایەتیی دادگایەیل تێهەڵچگن دەرچگە و دەس ئاژانس شەفەق نیوز کەفتیە، دادگای تێهەڵچگن بەغدا/ رەسافە لە رز یەکەم شماەر گرێبەستەیل هاوسەرگیرین وە ٣٩٦١ گرێبەست، لە دویای ئەویش بەغدا/ کەرخ وە ٣١٣٢ گرێبەست و لەدویایش نەینەوا وە ٢٨١٩ گرێبەست تێن.

‏حاڵەتەیل تەڵاق، دادگای بەغدا/ رەسافە بەرزترین رێژەی توومارکردیە کە ١٢٣٩ حاڵەت بویە، لە دویای ئەویش بەغدا/ کەرخ وە ٩٢٠ حاڵەت و بەسڕە وە ٦٣٧ حاڵەت تێن.

