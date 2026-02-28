‏عراق ئاسمان وڵاتەگەی بەسا و دەس کرد وە چووڵکردن فڕۆکەیل

شەفەق نيوز- هەولێر

‏وەزارەت گواستنەوەی عراق، ئمڕوو شەممە، وە فەرمی بەسانن ئاسمانی لە گشت فڕۆکەخانەیل وڵات راگەیان، ئێ بڕیارە لەدویای پەلامارەیل هابەش (ئیسرائیل - ئەمریکا) کە شەوەکی مڕوو لە تەهران پایتەخت ئیران کردە ئامانج.

‏وەرپرس راگەیانن وەزارەت گواستنەوە مەیسم سافی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "ئاسمان عراق بەسیا، و ئینگە دەسکریا وە پرۆسەی چووڵکردن".

‏ناوچەگە کرژی وەرچەویگ وە خوەی دە، یەیش دویای پەلامارەیل بان ئیران راگەیان وە پیشوەختە وەسفیکرد، لەولایش وڵاتەگە کرژیگ سەربازی ورچەو وەخویەو دیە وەپای قسەیل ئەو، ئامانج لەلی چەکانن دەزگا ئەمنییەیل ئیرانە، و مەزەنە کرد کە ئۆپەراسیۆنەیل فراوانترەو بوون."

