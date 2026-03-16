عراق ئاسمانی تا 72 ساعەت ترەک بەسێد

شەفەق نيوز- بەغداد

دەسەڵات فڕوکەوانی مەدەنی عراق، ئمڕوو دووشەممە، درویژەوکردن بەسیان ئاسمان عراق لەنوای گشت فرۆکەیل هاتگ و چگ تا ماوەی 72 ساعەت ترەک راگەیان، جویر ریکاریگ مقیەتبوین وەختانە.

دەسەڵات فڕوکەوانی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: بڕیار درویژەوکردن بەسیان ئاسمان لە ساعەت 12:00ی نیمەڕو رووژ دووشەممە 16ی مارس / ئازار 2026 (09:00 وە وەخت جیهانی UTC) تا ساعەت 12:00ی نیمەڕو رووژ پەنجشەممەس.

وتیش: بڕیارەگە لە بنەمای هەڵسەنگاندن وەردەوام بوی ئەرا رەوشەیل ئەمنی و نووەوبویەیل رەوشەیل هەرێمی، وە مەرجیگ دووارە هەڵسەنگاندن ئەرای بکریەێد وەگورەی نووەوبویەیل.

فرۆکەوانی مەدەنی دووپاتیش کرد کە ئەوەسا ئاگادار کۆمپانیایل فرۆکەوانی و لایەنەیل پەیوەندیدار کریەێد وە هەر نووەوبوییگ هاتگ.