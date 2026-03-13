عراق ئاسمانی تا ماوەی 72 ساعەت ترەک بەسێد

دەسەڵات فڕوکەوانی مەدەنی عراق، ئمڕوو جمعە، بڕیار درویژەوکردن بەسیان ئاسمان وڵات تا ماوەی 72 ساعەت ترەک دا، کە وت: یەیش گامیگ مقیەتبوین وەختانەس لەوەر نووەوبویەیل رەوشەیل جەنگ.

دەسەڵات فڕوکەوانی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: بەسیان ئاسمان عراق لەنوای گشت فرۆکەیل هاتگ و چگ تا ماوەی (72) ساعەت ترەک بەساد، لە ساعەت 12:00ی نیمەڕو رووژ جەمعە 13ی ئازار 2026 (09:00 وە وەخت جیهانی UTC) تا ساعەت 12:00ی نیمەڕو رووژ دووشەممە، ئەوەیش جویر ریکاریگ مقیەتبوین وەختانە.

دیاری کرد کە ئی بڕیارە لە بنەمای هەڵسەنگاندن وەردەوام رەوش ئەمنی و نووەوبویەیل هەرێمی تیەێد وە مەرجیگ دووارە هەڵسەنگاندن بگریەێد وەگورەی رەوشەیل، وتیش: ئەوەسا گشت کۆمپانیایل فرۆکەوانی و لایەنەیل پەیوەندیدار وە هەر نووەوبوییگ ئاگادار کریەن.