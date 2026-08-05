‏شەپوولیگ ناڕەزایەتی رەسێدە لە زانکۆیەیل عراقی وە مدوو دیرکەفتن مووچەیل (وینە و ڤیدیۆ)

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏چەن زانکۆییگ عراقی لە شوینەیل جیاجیای وڵاتەگە، شەوەکی ئمڕوو چوارشەممە، وسیانیگ ناڕەزایەتی و خوەینشاندان ئەنجامدان کە وەلایەن دەیان ماموستا و فەرمانبەر ڕێکخریا، وە ناڕەزایەتی لەبان دیرکەفتن مووچەیل نیشاندان، لە وەختیگ بڕیگ لە ناڕەزایەیل دیاریکردن ئەرا پەنابردن مانگردن واز تا داواکاریەیلیان جیوەجیکرێد.

‏پەیامنێرەیل ئاژانس شەفەق نیوز وتن: ناڕەزایەتییەیل زانکۆیەیل بەسرە و دیالى و کەرکووک و کووفە و بابل گردەو، وەرد بڕیگ لە زانکۆیەیل پایتەخت بەغدا، کە ناڕەزایەیل داواکاری کردن ئەرا زویکردن لە مەرەقەزکردن مووچەیل و شایستەیل مالی، و دانان میکانیزمیگ کە وەردەوامبوین خەرجکردن مووچەی مانگانەیان مسۆگەر بکەێد.

‏زانکۆی دیالی، فەرمانبەر سارە سەعەد، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت مووچەی فەرمانبەرەیل زانکۆگە له گوزەشتە لە سەرەتای هەر مانگیگ دریا، باوجی دەسکرد وە دێرکەفتن پلەوەپلە، کە بویە مدووی گوشارەیل مالی گەورەیگ لەبان فەرمانبەرەیل کە پشت وە مووچەکانیان بەسن ئەرا دان کرا و قیستەیل و خەرجییەیل ژیان.

‏لە لای خوەیەوە، فەرمانبەر لە هەمان زانکۆ، حەمدیە حەمید، دووپات کرد کە جیگیرنەوین وەخت مووچەیل بودجەی خیزانەیل شیوان، و بڕیگ لە فەرمانبەرەیل ناچار کرد ئەرا قەرزکردن تا هەوەجەیل سەرەکییەیلیان دابین بکەن.

‏لە لای ترەک، فەرمانبەر فاضل محمد وت کە وسانەگە ئامانجی رەساندن داواکارییەیل فەرمانبەرەیل و مامۆستایەیل زانکۆگەس ئەرا لایەنەیل پێوەندیدار، و لە بان گشتیان دیاریکردن وادەیگ جێگیر ئەرا دان مووچەیل و ریگری لە دووارەوبوین حاڵەتەیل دێرکەفتن.

‏لە کەرکووک، مامۆستا مصعب إیاد، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت ناڕەزایەیل داوای دان مووچەیل لە وادەیل گرەوبوی خوەیان کردن، و مەرەقزکردن شایستەیل دارایی گردەوبوی، و هەشمارکردن بڕوانامە زانستییەیل وەپای تەمەیل ئاڵشتنەکریاگەیل.

‏بەشداربووەیل لە ناڕەزایەتییەیل پارچە نویسریاگیگ بەرز کردنەو کە داوای وە پەلەکردن لە مەرەقەزکردن مووچەیل کردبوی، و دووپاتکەن کە وەردەوامبوین دیرکەفتن بار ژیان گرانتر کەێد، لە وەختیگ بڕیگ لەوانیش دیارکردن ئەرا رێکخسن مانگردن واز لە حالەتیگ داواکارییەیلیان جیوەجی نەکرێد.

‏

‏