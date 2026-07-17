شەپوول گەرمیگ کوتپڕ دەێد لە عراق.. و پلەی گەرمی رەسێدە نزیک 50 پلەی سەدی لە باشوور و فورات ناوڕاس

شەفەق نیوز - بەغداد

شارەزای کەشوهەوا واثق سەلامی، ئمڕوو جمعە، مەزەنە کرد کە وڵاتەگە بکەفێدە ژیر کاریگەری شەپوول گەرمیگ کوتپڕ لە ماوەی دوو رووژ ئایندە (شەممە و یەکشەممە)، کە چەوەڕی کریەێد وەردیا پلەیل گەرمی بەرزەو بوون تا بڕەسێدە نزیک 50 پلەی سەدی لە بڕیگ ناوچە لە باشوور و فورات ناوڕاس.

سەلامی لە پۆستیگ لەبان ئەکاونت خوەی لە ماڵپەڕ "فەیسبووک" وت، کە واگە رووژ سوو شەممە ئاڵشت بوود ئەرا باشووری خوەرھەڵاتی، ئەوەیش بوودە مدوو بەرزەوبۊن ئاشکرایگ لە ریژەی نم ئاسمان.

شارەزایەیل کەشوهەوا نشان دەن کە گشت شارەیل و ناوچەیل عراق هەمیشە تویش شەپوولەیل گەرمی تونیگ تیەن لەی مەوقە لە هەر ساڵیگ، هاوەخت وەگەرد چگنە ناو ماوەی وەرزانەگە کە وەشیوەی جەماوەری و ناسریاگ وە "مژ سۊر" ناسریاگە.