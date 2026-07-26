‏شەپوول گەرمی نوویگ چەوەڕی عراق کەێد وەرجە کۆتایهاتن ئی هەفتە

‏شەپوول گەرمی نوویگ چەوەڕی عراق کەێد وەرجە کۆتایهاتن ئی هەفتە
2026-07-26T08:38:53+00:00

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏بەش کەشناسی لە دەسەی گشتی کەشناسی و توومار زەویلەرزەل، ئمڕوو یەکشەممە، مەزەنەی داوەزیان پلەی گەمی کەێد  لەماوەی چەن رووژ ئایندە، وەگەرد  چگنە ناو "چلەی تاوسان" وەشیوەی فەرمی.

‏بەشەگە لە راپۆرتیگ دیاریکرد  ئی داوەزیانە وەختانە بوود، کە پلەیل گەرمی دووارە دەسکەنە بەرزەوبوین وەرجە کۆتایهاتن ئی هەفتە.

‏راپۆرتەگە دیاریکرد، شەپوولەیل چامداریی  و ئاڵشتکاری چینەیل بان زەوی  کە لە کۆتایی ئی مانگە مەزەنەکرێد ، وە تایبەت لە شارەیل باشوور وڵات، لە نیشانەیگ کە خەوەر وە  کۆتاییهاتن "وا کووچەرەیل" دەێد.

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