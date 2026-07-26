شەپوول گەرمی نوویگ چەوەڕی عراق کەێد وەرجە کۆتایهاتن ئی هەفتە
شەفەق نیوز ـ بەغدا
بەش کەشناسی لە دەسەی گشتی کەشناسی و توومار زەویلەرزەل، ئمڕوو یەکشەممە، مەزەنەی داوەزیان پلەی گەمی کەێد لەماوەی چەن رووژ ئایندە، وەگەرد چگنە ناو "چلەی تاوسان" وەشیوەی فەرمی.
بەشەگە لە راپۆرتیگ دیاریکرد ئی داوەزیانە وەختانە بوود، کە پلەیل گەرمی دووارە دەسکەنە بەرزەوبوین وەرجە کۆتایهاتن ئی هەفتە.
راپۆرتەگە دیاریکرد، شەپوولەیل چامداریی و ئاڵشتکاری چینەیل بان زەوی کە لە کۆتایی ئی مانگە مەزەنەکرێد ، وە تایبەت لە شارەیل باشوور وڵات، لە نیشانەیگ کە خەوەر وە کۆتاییهاتن "وا کووچەرەیل" دەێد.