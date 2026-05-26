‏شەپوول خوەڵوارین و ناجیگیری پلەی گەرمی لە عراق لە ماوەی هچان جەژن لەناوەین هووشداری تەندروسی

شەفەق نيوز- بەغداد

‏دەسەی کەشناسی و زەولەرزەناسی، ئمڕوو سێشەممە، مەزەنەکرد عراق بەرزەوبوین کەمکەمیگ پلەی گەرمی وەخوەی دوینێد لەماوەی ئێ هەفتە، لە دویەم رووژ جەژن پەنجشەممە، رەسێدە لوتکە، لەئەنجام کاریگەری پاڵەپەستۆی کەش و درویژەوبوین بارستە وای گەرمیگ لە کەش ناوچەگە.

‏وەپای راپۆرتیگ کە لە دەسەگە دەرچگە، پلەی گەرمی لە رووژ جومعە 29 ئایار پلەی گەرمی داوەزێد هاوکات وەرد چالاکی وەرچەوەیگ لە وا روکەش باکوور خوەرئاوا، کە ئاسەوار شەپول خوەڵوارن هیلێد تونیەگەی ها ناوەین ناوڕاس و خەس، لەهەمان وەخت بەشەیل خوەرئاوای وڵاتەگە بەشییگ لە ناوڕاس.

‏لە راپۆرتەگە رووشنیکرد، ئاڵشکاری کەشوهەواگە لە چوارچمگ ئاڵشتکاری ئاسایەگان کەشوهەواس وەگەرد نزیکەوبوین وەرز تاوسان کە لە یەک حوزەیران گشت ساڵیگ دەسوەپی کەێد، کە لەناوی کاریگەری بارستە هەوای گەرم و هشکەیل و چالاکبوین ئەو وایە خوەڵوارین دروسکەێد زیایبوود، هەمیش هووشداریدا وە وەکارهاوردن لە وەکارهاوردن ریگەسل دەشتەکی لەوەر داوەزیان مەودای نوڕینو داوایش لە تویشبویەیل هەستیاری و رەبوو کرد ئاگاداربوون و خوەیان بپیارێزن.

