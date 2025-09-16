شەوانە سەردەو بوود.. کەشوهەوای عراق لەی رووژەیلە
شەفەق نيوز- بەغداد
گشت ناوچەیل عراق چەوەڕی پارچە وای پاییزی کەن لە کۆتایی ئی هەفتە دەسوەپی کەێد، تا رووژ شەممەی ئایندە بوودە بوشیگ لە کەشوهەوای تشرین هەرچەن هیمان هایمنە ناو ئەیلوول.
وەگورەی پسپۆڕەیل، ئی پارچەی وای پاییزیە لە کۆتایی هەفتە پلەی گەرمی شەوانە ئەرا خوار °20 پلە لە باکوور و خوەرئاوای وڵات داوەزێد، و ڕەسێدە 16 پلەی سەدی.
چەوەڕی کریەێد یە بوودە گەورەترین ئاڵشتبوین گەرمی لە ماوەی چەن مانگیگ کە پارشە وایگ سەردترەک لە باشوور خوەرھەڵات کیشوەر ئەوروپا داوەزێد، و لە رووژانەیش پلەی گەرمی لەناوەین 30 تا 33 پلەی سەدی لە باکوور و خوەرئاوا و ناوڕاس وڵات مینێد، و لە ناوچەی کویەیلە وە چەن پلەیگ کەمترە.
لە بەغدا پلەی گەرمی رەسێدە ناوەین 35 و37 پلەی سەدی، و لە باشوور بەرزترە وەلێ لە کۆتایی لە چلەیل داوەزێد، و بەشیگ لە مەردم لە باکوور و خوەرئاوا پەنا وە پڕتاڵ باڵدرویژ بەن.