شەفەق نیوز ئەجێندای سەردانەگەی زەیدی ئەرا واشنتۆن ئاشکرا کەێد.. "ئەمنی و ئابووری" دیارترین دۆسیەیلن

شەفەق نیوز - بەغداد

سەرچەوەیگ ئاگادار، ئمڕوو یەکشەممە، لە دیارترین ئەو دۆسیەیلە ئاشکرا کرد ک سەرۆک ئەنجومەن وەزیرەیل عەلی زەیدی، لە ماوەی سەردانە هاتگەگەی ئەرا واشنتۆن لە ناوڕاس مانگ تەمووز (یۆلیۆ) ئایندە وەگەرد خوەی بەێد.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: زەیدی ئەرا پایتەخت ئەمریکی چوود لە وەڵامداین مکیسنامەیگ لەلایەن سەرۆک ئەمریکی دۆناڵد ترەمپ، و بڕیارە زنجیرەیگ گفتوگۆ جیوەجی بکەێد ک چەن پرسیگ سیاسی و ئەمنی و ئابووری خاوەن گرنگی هاوبەش لەخوەی گرێد.

وەپای سەرچەوەگە، لە سەرەتا دۆسیەیل باسکردن، رێککەفتننامە ئەمنییەگە لەناوەین بەغداد و واشنتۆنە، و میکانیزمەیل کیشانەوەی هیزەیل ئەمریکی دۊای کووتاییهاتن ئەو ماوەیلە ک ئەرا بویین لەناو عراق دیاری کریانە، بیجگە باسکردن ئایندەی هاوکاری ئەمنی لەناوەین هەردوگ وڵاتەگە.

دیاری کرد ک کەرت ئابووری بەشیگ گرنگ لەو گفتوگۆیل، وە تایبەت ئەوەگ وە پێشنیار دامەزرانن سندووقیگ دارایی عراقی لە ویلایەتە یەکگرتگەیل بەسێد ک لە داهاتەیل نەفت عراقی ک ئەرا بازاڕ ئەمریکی هەناردە کریەێد دابین دارایی بوود، وە ئەوەگ ئەرا پشتگیری پرۆژەیل گەشەپیدان ئابووری و گەشەپیدان ژیرخان و قایمکردن کەرت وزەی کارەبایی و چارەسەرکردن قەیرانەیل و سەختیەیل پەیوەندیدار وەپی تەرخان بکرێد.

سەرچەوەگە لە قسەیلی وتیش: گفتوگۆیل باس لە فراوانکردن ئاسوویل بەرهەمهاوردن و هاوبەشی ئابووری ستراتیژی لەناوەین عراق و ویلایەتە یەکگرتگەیل کەێد، وە شیوەیگ ک بەشداری کەێد لە دروسکردن دەرفەتەیل کار و کەمەوکردن ریژەیل بیکاری و پشتگیری گەشەی ئابووری.

لە کووتایی قسەیلی وت: زەیدی لە ماوەی سەردانەگە شاندیگ باڵا یاوەری کەێد ک شمارەیگ لە وەزیرەیل و سڵاکارەیل حکومی لەخوەی گرێد ئەرا بەشداریکردن لەو گردەوبوین و دیدارەیلە ک ئەرا وەرپرسەیل ئەمریکی دیاری کریاس.

سەرۆک ئەنجومەن وەزیرەیل عراقی، عەلی فالح زەیدی، لە وەختیگ گوزەشتە، لە سەردانیگ فەرمی ئەرا ویلایەتە یەکگرتگەیل وە یاوەری پیاوەیل کار ئەرا فراوانکردن دەرفەتەیل بەرهەمهاوردن و هاوبەش خەوەر داۊد، لە خود وەخت دیاری کرد کە سندووق گەشەپیدان ئەرا کەرت تایبەتە، و بەشداری لە بانک ناوەندی وە بڕ 10 ملیار دۆلار لەخوەی گرێد.

زەیدی دووپاتیش کرد ک حکومەت پشت وە هاوکاری وەگەرد کەرت تایبەت ئەرا سەرکەفتن تەقەلایەیل چاکسازییگ لە ئابووری و گەشەپیدان بەسێد، و ئەو سیاسەت دەرگە واز وەرەو ئەوە ک پیاوەیل کار لە پێشنیار و داواکاری و کێشەیل خەنەڕوی ک هەوەجە وە دەسوەردان و چارەسەر دیرن، جیوەجی کەێد.